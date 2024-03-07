В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между «CFA Society Istanbul», «CFAInstitute» и «Бакинской фондовой биржей», сообщает #.

Документ подписали президент «CFA Society Istanbul» Альпер Алкан и председатель совета директоров «Бакинской Фондовой Биржи» Руслан Халилов.

Основной целью меморандума является содействие обмену опытом, обучением и знаниями в финансовом секторе путем создания платформы сотрудничества между «CFA SocietyIstanbul», «CFA Institute» и «Бакинской Фондовой Биржей».

Подчеркнув важность подписанного меморандум, председатель совета директоров «Бакинской Фондовой Биржи» Руслан Халилов отметил: «Мы очень рады сотрудничеству с такими значимыми организациями, как «CFA Society Istanbul» и «CFA Institute». Это сотрудничество будет способствовать развитию рынков финансов и капитала Турции и Азербайджана».

Следует отметить, что в рамках сотрудничества стороны планируют реализовать совместные мероприятия по поддержке создания профессиональной кадровой базы в финансовой сфере, программ развития и обучения, а также изучения передовых практик.