Турция окажет Сирии помощь в подготовке личного состава правительственной армии, в поставках военного оборудования и систем вооружения в рамках меморандума между оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщили источники в турецком военном ведомстве, комментируя документ, подписанный в среду в Анкаре министром обороны Турции Яшаром Гюлером и главой Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхафом Абу Касрой.

«Подписанный меморандум направлен на координацию и планирование военного обучения и сотрудничества, консультирование, обмен информацией и опытом, обеспечение поставок военного оборудования, систем вооружения, материально-технических средств в соответствии с потребностями обороны [Сирии]», — сообщил со ссылкой на источники телеканал TRT Haber.

«Турция продолжит оказание помощи Сирии в борьбе с терроризмом и укреплении ее потенциала в сфере обороны и безопасности», — отметили источники.