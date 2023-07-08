Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем — разработка БПЛА и космические технологии.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.
Среди ключевых направлений сотрудничества:
— развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов;
— наращивание производства разных типов БПЛА;
— исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран;
— другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.
Отмечается, что меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение. Документ был подписан в присутствии президентов Украины и Турции.