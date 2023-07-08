Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем — разработка БПЛА и космические технологии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

— развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов;

— наращивание производства разных типов БПЛА;

— исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран;

— другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение. Документ был подписан в присутствии президентов Украины и Турции.