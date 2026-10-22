Телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Ильхамом Алиевым стал важным политическим сигналом на фоне необычно резкой публичной перепалки между представителями двух стран. После нескольких дней взаимных упрёков, связанных прежде всего с вопросом ношения хиджаба в азербайджанских школах, президент Турции сам позвонил азербайджанскому коллеге. Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные события. Эрдоган выразил уверенность, что сотрудничество двух стран продолжит развиваться, вновь поздравил Азербайджан с 35-летием восстановления государственной независимости и пригласил Алиева на 13-й саммит Организации тюркских государств в Анкаре. Алиев, в свою очередь, поблагодарил турецкого президента и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии братских отношений. Именно так содержание разговора изложено в официальных сообщениях обеих сторон.

На первый взгляд, всё выглядит благополучно: лидеры поговорили, подтвердили приверженность союзу, обменялись дипломатическими любезностями и обозначили перспективу дальнейшего сотрудничества. Но политический анализ начинается именно там, где заканчивается протокол. Если между двумя государствами не возникло никаких проблем, зачем понадобился столь заметный сигнал на высшем уровне после публичного обмена претензиями? И если проблемы действительно существовали, означает ли телефонный разговор, что они решены, или же стороны решили не позволять им перерасти в полноценный дипломатический кризис? Ответ требует отделить публичные заявления от реального содержания отношений. Телефонный разговор подтверждает, что обе стороны заинтересованы в сохранении стратегического партнёрства, однако сам по себе не доказывает, что все причины напряжённости устранены.

Главный урок нынешней истории заключается в том, что отношения Анкары и Баку нельзя оценивать исключительно по эмоциональным заявлениям отдельных политиков. Турция и Азербайджан связаны не только языком, культурой и историческими представлениями о близости двух народов. Их партнёрство имеет военно-политическое, экономическое, энергетическое и транспортное измерения. Оно влияет на баланс сил на Южном Кавказе, на перспективы тюркской интеграции, на маршруты между Каспийским морем и Европой, а также на возможности обеих стран самостоятельно формировать региональную повестку. Поэтому публичная ссора по отдельному вопросу может оказаться громче, чем её реальные стратегические последствия, но это не делает её совершенно безобидной. Даже кратковременная напряжённость способна породить сомнения, которыми воспользуются политические оппоненты союза.

Ключевой вопрос состоит в том, что именно вызвало нынешнюю перепалку. В октябре 2026 года спор вокруг школьных правил и ношения головных платков в Азербайджане вышел за пределы внутренней образовательной политики. Советник президента Турции Октай Сарал публично выступил против ограничений, затрагивающих школьниц в хиджабах, представив ситуацию как проблему права на образование и свободы вероисповедания. К критике присоединились некоторые депутаты правящей турецкой Партии справедливости и развития. В Баку эти заявления вызвали резкую реакцию. Правящая партия «Ени Азербайджан» выразила сожаление по поводу высказываний турецких политиков, назвав их популистскими и безответственными и подчеркнув конституционные основы азербайджанского государства и необходимость уважать его внутренние решения.

В этом споре столкнулись две политические логики. Для части турецких политиков вопрос хиджаба связан с религиозными свободами, консервативными общественными ценностями и собственной политической идентичностью. Для Баку принципиальное значение имеет другое: образовательные нормы, государственное регулирование и отношения между религией и светскими институтами должны определяться внутри Азербайджана, а не под давлением зарубежных политиков. Здесь необходимо различать содержание самой дискуссии и форму её ведения. Обсуждать права детей, свободу совести и доступ к образованию можно и необходимо. Но когда обсуждение превращается в публичные требования к другому государству изменить внутреннюю политику, оно становится ещё и вопросом суверенитета. Именно этот переход от спора о школьной одежде к спору о допустимых границах внешнего влияния и сделал ситуацию политически чувствительной.

Однако было бы ошибкой сводить всю историю исключительно к хиджабу. В публичных сообщениях о напряжённости фигурировал и другой чувствительный вопрос — отношение Баку к Израилю и различия в политических подходах двух стран к этому направлению. Турецкая внутренняя политика, в которой палестинская тема занимает заметное место, и внешнеполитические расчёты Азербайджана не всегда совпадают по тональности и приоритетам. При этом разница подходов не означает, что стороны автоматически становятся противниками. Государства могут сохранять союз, даже когда их отношения с третьими странами строятся на разных основаниях. Именно поэтому важно не искать одну-единственную причину кризиса, а видеть сочетание религиозной повестки, внутренней политической мобилизации, внешнеполитических разногласий и вопроса о границах допустимого вмешательства.

Особенно показательно, что ещё 16 октября заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу призвал обсуждать проблемы с Азербайджаном «внутри семьи». Он подчеркнул, что государства могут различаться в подходах, но должны уважать решения и суверенитет друг друга. Это заявление важно не меньше самого телефонного разговора президентов: оно показывает, что внутри турецкого политического руководства существовало понимание необходимости снизить публичную температуру конфликта. Представитель партии фактически предложил вернуть разногласия из пространства взаимных обвинений в пространство двусторонних консультаций. Поэтому звонок Эрдогана Алиеву выглядит не случайным дипломатическим жестом, а продолжением более широкого стремления не допустить, чтобы спор отдельных политических кругов превратился в кризис межгосударственных отношений.

Но кто же больше всего радовался напряжённости между Анкарой и Баку? Самый честный ответ заключается в том, что установить единственного победителя или организатора по открытым данным невозможно. Зато можно определить группы, которым объективно выгодно ослабление турецко-азербайджанской координации. В первую очередь это политические силы и внешние игроки, которым невыгодно укрепление самостоятельного регионального центра влияния, опирающегося на сотрудничество Турции и Азербайджана. Для них союз двух государств — это не просто красивые слова о братстве, а реальная совокупность военных, транспортных, энергетических и дипломатических возможностей. Чем меньше доверия между Баку и Анкарой, тем труднее им согласованно действовать по вопросам, затрагивающим интересы Южного Кавказа и более широкого тюркского пространства.

В этом контексте особенно важно понимать, что геополитическая выгода не всегда требует тайного заговора. Иногда достаточно того, чтобы конфликт уже возник, а заинтересованные стороны получили возможность использовать его последствия. Не нужно организовывать разногласия, если можно усилить их распространением односторонних трактовок, эмоциональных комментариев и утверждений о якобы окончательном разрыве. Информационное пространство устроено так, что сообщение о ссоре союзников часто получает больше внимания, чем сообщение об их многолетнем сотрудничестве. Скандал собирает аудиторию, провоцирует реакции и позволяет представить частный спор как исторический перелом. Поэтому тем, кто заинтересован в ослаблении связей между Турцией и Азербайджаном, выгодно не обязательно создавать кризис, а прежде всего убеждать публику, что кризис гораздо глубже, чем он есть на самом деле.

Одним из возможных выгодоприобретателей выступают силы, заинтересованные в ограничении влияния Турции на Южном Кавказе. За последние годы Анкара укрепила свои позиции в регионе благодаря тесному сотрудничеству с Баку, военному взаимодействию, экономическим проектам и поддержке транспортных маршрутов, связывающих Турцию с Каспийским регионом и Центральной Азией. Если отношения двух стран осложняются, возникает надежда, что совместные инициативы станут продвигаться медленнее, а политическая координация ослабнет. Но было бы неверно без доказательств приписывать конкретному государству организацию нынешней перепалки. Следует различать стратегический интерес, политическую реакцию на уже возникшее событие и доказанное участие в его создании. Первое можно анализировать по геополитическим обстоятельствам; второе — по публичным заявлениям; третье требует конкретных свидетельств.

Не меньше потенциальных преимуществ получают те, кто заинтересован в ослаблении азербайджанской самостоятельности. Сильные отношения с Турцией расширяют дипломатические и экономические возможности Баку, обеспечивают дополнительную поддержку в вопросах безопасности и укрепляют его позиции в региональных переговорах. Если же между двумя столицами возникает недоверие, у внешних участников появляется больше пространства для двустороннего давления и попыток склонить каждую сторону к решениям, которые она в иных обстоятельствах сочла бы менее выгодными. В таком смысле напряжённость может быть удобна не только прямым конкурентам Турции, но и любым политическим силам, которые предпочли бы видеть Азербайджан менее уверенным в своей внешней политике. Однако здесь также важно не превращать аналитическую гипотезу в обвинение: сама по себе выгода ещё не доказывает намерения.

Есть и внутренний уровень этой истории, который иногда упускают в геополитических дискуссиях. Публичные конфликты между союзниками могут быть выгодны политическим активистам, комментаторам и медийным площадкам, которые строят влияние на поляризации общества. Для одних спор о хиджабе становится поводом обвинять Азербайджан в отходе от религиозных ценностей. Для других — возможностью представить любое выступление турецкого политика как попытку подчинить Баку внешней воле. Обе трактовки способны собирать сторонников, но при этом сужают пространство для спокойного обсуждения реальных правовых и политических вопросов. В итоге интересы общества, безопасность детей, качество образования и содержание законодательства оказываются на втором плане, а на первый выходит соревнование в демонстрации лояльности или возмущения.

Именно поэтому необходимо отдельно ответить на вопрос, кто радовался кризису больше всех. На основании доступных публичных сообщений нельзя достоверно составить рейтинг конкретных государств, партий или организаций, которые якобы получили от него наибольшую выгоду. Зато можно уверенно сказать, что информационные противники турецко-азербайджанского сближения получили удобный сюжет, а сторонники жёсткой политической поляризации — возможность мобилизовать аудиторию. Их потенциальный выигрыш заключался в том, чтобы спор вокруг одного вопроса превратился в сомнение в надёжности всего стратегического союза. Но пока президенты сохраняют прямой контакт, официальные заявления подтверждают приверженность сотрудничеству, а политические каналы диалога остаются открытыми, говорить о достижении этой цели было бы преждевременно.

Чтобы понять, почему разногласия не должны автоматически превращаться в стратегический кризис, достаточно обратиться к Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции от 15 июня 2021 года. Этот документ закрепляет сотрудничество в сфере безопасности и обороны, предусматривает координацию внешней политики по вопросам общего интереса и определяет направления взаимодействия в экономике, энергетике и транспорте. В нём отдельно подчёркиваются принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств. Следовательно, уважение суверенитета Баку — не просто удобная формула для сегодняшнего дипломатического спора, а один из принципов, на которых официально строится союз двух стран.

При этом Шушинская декларация не означает, что Турция и Азербайджан обязаны одинаково смотреть на каждый общественный, религиозный или международный вопрос. Напротив, зрелый союз предполагает, что у партнёров могут существовать собственные приоритеты. Турция — крупное региональное государство с собственными внутренними политическими дискуссиями, отношениями с НАТО, Ближним Востоком и Европой. Азербайджан проводит самостоятельную внешнюю политику, учитывая географическое положение, отношения с Россией и Ираном, сотрудничество с Израилем, европейский энергетический рынок и интересы в Центральной Азии. У этих стран есть значительное пересечение интересов, но нет обязательства копировать друг друга во всём. Сохранение союза требует не устранения различий, а признания права партнёра на собственные решения.

Для Азербайджана нынешняя ситуация имеет и более широкий смысл. Страна стремится укреплять международные связи, расширять транспортные и энергетические возможности и сохранять пространство для самостоятельных решений. Сотрудничество с Турцией остаётся одним из важнейших элементов этой стратегии, но его устойчивость должна основываться на взаимном уважении, а не на ожидании безусловного согласия по любому вопросу. Аналогично и Анкара заинтересована в том, чтобы отношения с Баку оставались предсказуемыми и не зависели от каждого эмоционального заявления политика или депутата. Чем надёжнее институциональные механизмы консультаций, тем меньше вероятность, что отдельный спор будет использован для подрыва общего курса.

Есть и ещё один важный аспект: телефонный разговор состоялся в момент, когда обеим сторонам необходимо было продемонстрировать, что публичная полемика не разрушила политические основы их отношений. Приглашение Алиева на саммит Организации тюркских государств в Анкаре имеет значение именно в этом контексте. Оно подчёркивает продолжение контактов на высшем уровне и сохранение общей тюркской повестки. Но приглашение — это дипломатический сигнал, а не документ о разрешении конкретных претензий. Для окончательной оценки потребуются дальнейшие события: заявления ответственных лиц, отсутствие новых публичных обвинений, продолжение совместных проектов и подтверждение того, что спорные вопросы действительно обсуждаются по дипломатическим каналам.

Могут ли подобные разногласия возникнуть вновь? Да, и было бы наивно ожидать, что стратегическое партнёрство навсегда избавит две страны от противоречий. Различия в религиозной политике, подходах к Израилю, отношениях с соседними государствами и оценке международных кризисов никуда не исчезнут только потому, что президенты подтвердили взаимное уважение. Более того, чем шире сотрудничество, тем больше вопросов, требующих согласования. Проблема заключается не в самом существовании разногласий, а в том, как они разрешаются. Если политические представители обеих стран будут превращать каждую спорную тему в публичное состязание, подобные эпизоды могут повторяться. Если же стороны выработают привычку обсуждать чувствительные вопросы в закрытом дипломатическом формате, их последствия окажутся значительно менее разрушительными.

В конечном счёте наиболее разумный вывод состоит в том, что нынешний эпизод стал проверкой не столько прочности исторических чувств между двумя народами, сколько зрелости государственных институтов. Братские отношения — важный символ, но устойчивый союз строится не только на символах. Он нуждается в механизмах консультаций, взаимном уважении, предсказуемости решений и понимании того, что партнёрство не даёт права диктовать внутреннюю повестку другой страны. Турция вправе обсуждать вопросы, которые считает принципиальными, а Азербайджан вправе самостоятельно определять свою образовательную и общественную политику. Задача обеих сторон — не допустить, чтобы публичные заявления отдельных представителей перечеркнули стратегические интересы государств.

Итак, можно ли считать разногласия между Анкарой и Баку исчерпанными после звонка Эрдогана Алиеву? Можно говорить о заметном шаге к снижению напряжённости, но не об окончательно доказанном разрешении всех спорных вопросов. Кто больше всего радовался конфликту? Вероятнее всего, те, кто получил возможность использовать его для ослабления доверия между двумя союзниками, — от информационных противников их сближения до участников политической поляризации. Какую выгоду они могли получить? Возможное ослабление координации в вопросах безопасности, энергетики, транспорта и региональной дипломатии, а также усиление взаимного недоверия. Но доказательств того, что конкретная внешняя сила организовала эту перепалку, нет.

Главное здесь в другом: звонок Эрдогана Алиеву показал, что публичная напряжённость ещё не означает стратегического разрыва. У Турции и Азербайджана достаточно общих интересов, чтобы не позволить отдельному спору определять будущее двусторонних отношений. Однако настоящий успех дипломатии будет измеряться не количеством заявлений о братстве, а способностью обеих сторон уважать суверенитет друг друга, обсуждать разногласия без взаимных обвинений и не предоставлять третьим игрокам возможность превращать временные противоречия в долгосрочный политический раскол. Именно это и станет главным испытанием азербайджано-турецкого союза после октябрьского эпизода 2026 года.

Автор

Агиль Гахраманов