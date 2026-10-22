Совокупный государственный долг Великобритании впервые превысил £3 трлн, или около $4 трлн. Об этом 21 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальную статистику страны.

«В сентябре инфляция оказалась выше прогнозируемой. Это, вероятно, усилит призывы к оказанию дополнительной поддержки малообеспеченным домохозяйствам в рамках нового бюджета», — говорится в тексте.

Одновременно в сентябре объем государственных заимствований составил £24,52 млрд, превысив как прошлогодний показатель (£22,76 млрд), так и ожидания экономистов в £23,85 млрд. Уточняется, что одной из причин роста стали увеличившиеся расходы на обслуживание долга.

Кроме того, за первые шесть месяцев финансового года бюджетный дефицит достиг £97,8 млрд. Показатель оказался на £6 млрд выше прогноза управления по бюджетной ответственности. При этом расходы Великобритании на обслуживание госдолга в сентябре выросли почти на 17%, до £11 млрд, а за апрель—сентябрь составили £60,8 млрд.

На фоне возросшей долговой нагрузки и более высокой инфляции аналитики ожидают от министра финансов Джона Хили осторожного бюджета. Как отмечает Reuters, пространство правительства для маневра при планировании расходов и налоговой политики заметно сократилось.