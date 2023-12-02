Ожидание Нового года в Баку приближает традиционная благотворительная ярмарка «Soyuq əllər, isti ürək» (Холодные руки, горячее сердце), организованная Nargis Fund.

Открытие ярмарки в центре столицы превращается в большой праздник — многочисленные бакинцы и гости города приходят сюда дружными компаниями, большими семьями. Всем не терпится увидеть, чем же удивит очередная ярмарка, и какие предновогодние чудеса можно на ней повстречать.

Предлагаем читателям # прочувствовать новогоднее настроение в Баку с помощью нашего красочного и атмосферного репортажа: