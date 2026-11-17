А он судьбу свою кляня

Не тихой жизни жаждал

И все просил: огня, огня

Забыв, что он бумажный

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?

И он шагнул однажды

И там сгорел он ни за грош

Ведь был солдат бумажный…

Эту песню Булат Окуджава написал в конце пятидесятых годов прошлого века. Почему я вспомнил? На днях в интернете случайно наткнулся на «передачу» «журналиста», который покинул страну.

Я не буду судить, это вовсе не моя функция и миссия. Плюс, кто знает, может когда–то применительно к нам слово «журналист» будут тоже писать в кавычках и окажется, что эти люди, в отличие от нас, тогда занимались «настоящей журналистикой», мы же были всего лишь «беспринципными конформистами». Кто знает?

Но мне кажется, что есть такое более общее понятие, как ПРОТЕСТ. Оно есть и в журналистике. Но не совсем беспредельно. В священных писаниях говорится, в начале было СЛОВО. Может со мной не согласятся, но и журналисты люди СЛОВА. Мне больше нравится, когда этих людей называют ХУДОЖНИКАМИ, настоящий писатель, тоже не просто пишет, рисует каждую букву, каждый текст. Это касается и журналистов…

Поведение человека сверху ограничивается законом, а снизу культурой. Когда промежуток — «зазор» между ними слишком большой, начинаются большие зигзаги. Я не знаю, возможно, мы последнее поколение представителей принт — медиа. Мне кажется, многое может измениться, но люди писать не престанут, хотя некоторые утверждают, что и это за людей сделает искусственный интеллект.

Пусть! Но роль человека в этом процессе полностью не исчезнет, что-то останется. Журналистов будут делить на тех, кто пользуются новой технологией, и тех, которые это не умеют — не исключено, что это скажется даже на их гонораре.

Рассуждая таким образом вновь приходим к такому семиотическому знаку, философско-культурному понятию СЛОВО, смысл и функция которого еще до конца не раскрыты.

Но осмелюсь вновь сказать, что, к сожалению, СЛОВО для журналиста в первую очередь ПРОТЕСТ, чем пассивный способ передачи информации. Эта грань СЛОВА больше раскрывается, особенно в тех странах, где на пути СЛОВА существуют различные искусственные преграды. Часто людей привлекает не то, ЧТО сказал какой-то журналист, а КАК он это сказал. Наверное, все помнят такие слова «Ürəyimdən xəbər verdi zalım oğlu!”.

Но тут есть некий соблазн. В развитых странах стараются, чтобы журналист не превратился в любимчика публики. Еще хуже, когда журналистика становится способом выражения собственного протеста самого журналиста. Есть две сферы, которые трудно оградить от политики: это религия и журналистика. Иногда весьма трудно бывает отличить, чем же занимается журналист: политикой или…

Хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, но факт остается фактом: рождаются новые медиа. Как хотите, назовите их! Но это уже реальность. Я бы назвал их внесистемными медиа. Так, несколько лет тому назад российские политологи называли оппозиционеров типа Алексея Навального. Это были силы, которые не вписывались в стандартную политическую схему страны.

Хотя сам покойный Алексей Навальный принимал существующие политические порядки в России, не игнорировал их, он больше был политиком, нежели диссидентом, даже занял (якобы проиграл Собянину) второе место на выборах мэра Москвы.

Порядки нарушали власть имущие, у них на это всегда был «свой резон, свои порядки». Так в России возникли внесистемная оппозиция, журналистика, интеллигенция.

Даже это не беда. Проблемы начинаются тогда, когда начинает работать «зеркальный эффект», когда власти невольно создают новую оппозицию по образу и подобию своему, т.е. возникает «зеркальное отражение», что не всегда приносит удачу нам всем.

Хранит нас от этого Господь. Как сказал великий Ньютон: «Действие порождает противодействие и по величине они равны». Наверное, поэтому первый социолог О. Конт строил свою теорию, согласно законом физики. Конечно, человек гораздо более сложное создание, внешние черты часто бывают обманчивыми и противодействие не всегда и не сразу бывает равным действию – пока Россия находится на такой стадии. И истина не всегда бывает однозначной. Помнится, в советское время академик Я.Б.Зельдович на семинаре, комментируя доклад по космологии, где утверждалось, что у нас всего один мир – одна Вселенная, как –то иронично заметил: тогда зачем же сгорел Джордано Бруно?..