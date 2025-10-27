Дональд Трамп снова решил спасти мир. На этот раз — за 70 миллиардов долларов и сорок часов ультиматума. Всё, как он любит: громко, дорого, и с обещанием «адского возмездия» тем, кто не послушается. Планом, за деньги княжеств Персидского залива, предполагалось превратить Сектор Газа из руин в «оазис стабильности». Но, как выяснилось, единственный оазис, что реален в секторе Газы это мираж будущего мира, а стабильность здесь кончилась раньше, чем Трамп успел нажать «отправить» в своём Truth Social.

Пока в Вашингтоне рисовали новые карты Ближнего Востока, в Газе осмелевший ХАМАС отстрелял оппозицию. И не фигурально — буквально.

Главный переговорщик организации, Халиль аль-Хая, с серьёзным видом объяснил: «Оружие мы отдадим, когда закончится оккупация». На языке дипломатии это значит: никогда. При этом оружие будет передаваться только государству! Какому «государству» он собирается передавать автоматы, не уточняется. Возможно, тому самому «технократическому правительству», где технократами будут боевики без масок.

Кстати, места в будущем правительстве ХАМАС уже поделил с ФАТХом, под присмотром Катара. При этом, как говорят в Каире в правительство вошли «прохамасовцы, но не члены ХАМАС» — идеальный кадровый баланс между фанатизмом и имитацией приличий.

Главой будущего кабмина предложили Амджада аш-Шаву — человека, который годами «не был против ХАМАСа», но и «не был за». Такая политическая позиция идеально подходит для тех, кто хочет получать зарплату и не попадать под перекрёстный огонь.

Между тем Трамп, судя по всему, всё ещё верит, что его «план века» вот-вот сработает. Верит — один. Даже монархии Персидского залива, обычно щедрые на благотворительность, вдруг вспомнили про бюджетную дисциплину. Саудовская Аравия заявила, что «не любит выписывать пустые чеки», а Эмираты потребовали «политической ясности». Перевод с дипломатического: дайте нам хоть кого-то, кто не разворует деньги за первый месяц.

В то же время ОАЭ требуют, чтобы ХАМАС был полностью разоружен, исключен из будущей системы управления Газой, и чтобы палестинская администрация была полностью реорганизована. Но на фоне всего происходящего в Газе эти условия ставят под сомнение хоть элементарную реализацию заявленного плана.

Катары, известные своей страстью к посредничеству, вежливо кивнули, но уточнили: Израиль должен сначала выполнить свои обязательства. То есть — опять никто никуда не платит. В общем все как всегда: денег нет, но вы держитесь.

В итоге 70 миллиардов для «трамповского мира» растворились где-то между Тель-Авивом, Дохой и египетскими подземельями, где представители ХАМАС, ФАТХ и Каира, по слухам, уже делят будущий бюджет восстановления. Половину себе, половину, скорее всего покровителям из Каира и Дохи. А как без этого. Без «спасибо» в конверте на Ближнем Востоке никто не будет заниматься благотворительностью.

А пока в Газе считают, сколько грузовиков гуманитарки не приехало (по версии аль-Хаи — нужно 6000 в день, а приезжает всего 600), Трамп считает часы до «кромешного ада», который он обещал ХАМАС за невыполнение условий. Прошло уже сорок, и ещё восемь — но в Газе по-прежнему ни ада, ни мира. Только очередное интервью, где террористы рассуждают о демократии, а американцы — о реконструкции.

И если верить экспертам, восстановление Газы обойдётся уже не в 53, а в 80 миллиардов долларов. То есть дороже, чем вся предвыборная кампания Трампа вместе с судами и адвокатами. Но пока нет ни денег, ни гарантий, ни даже согласия, кто будет строить — ХАМАС, ФАТХ или Египетские «технократы».

Всё это превращает «план Трампа» в идеальный символ XXI века: громкий, дорогой и абсолютно бесполезный.

А сектор Газа остаётся тем же, чем был — ареной, где одни делают вид, что строят государство, другие — что его спасают, а третьи просто ждут, когда закончится «сороковой час» и начнётся новый круг обещаний, а возможно и войны.

И в заключение: через пару дней все, кто с пафосом подписывал мирный договор в Египте, наконец поймут, что просто облажались. У них нет ни малейших шансов повлиять на ХАМАС, тем более — разрушить его или построить то самое «техническое правительство», о котором они так красиво говорили на камеру. Вся эта конструкция рассыпалась быстрее, чем высохли чернила на их подписях.

Поймут это все — кроме Трампа. Он, как обычно, будет угрожать, призывать и вдохновлять, уверенный, что громкие слова способны заменить стратегию. Остальные же будут молиться на то, чтобы у Израиля не выдержали нервы и он нарушив перемирие вернулся бы к привычному сценарию с бомбежкой и блокадами.

И тогда, всё встанет на свои места: театральные осуждения для публики, деньги и подковерные игры для своих. И обещанные Трампом дивиденды — для тех, кто ставил подписи. Вот и весь рецепт: получить дивиденды за хорошо «выполненную» работу. Они же все подписали, они же все гарантировали и даже были готовы платить! Но, как и всегда «коварный» Израиль нарушил их планы по долгожданному миру. Хотя в глубине души, они все скажут еще спасибо Израилю, что не дал выбросит на помойку их миллиарды.

Урий Бенбарух

https://isiwis.co.il/tupik-v-sektore-gazy-ili-kak-sgorel-mirnyj-plan-trampa/