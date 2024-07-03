Президент Украины Владимир Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения войны в Украине. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что «потенциально готов» встретиться с Трампом и выслушать его предложения.