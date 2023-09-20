Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-лидера США Дональда Трампа публично поделиться своими мирными планами, если он знает, как закончить войну с Россией.

В интервью CNN президент сказал, что для Украины любой мирный план, которые подразумевает отказ от оккупированных территорий, неприемлем. «Поэтому (если) идея заключается в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира», — сказал Зеленский.

Также журналист спросил его об отношении к тем, кто скептически относится к предложению увеличить финансирование Украины. Президент сказал, что тем, кто не видел войну вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы с экзистенциальной угрозой, стоящей перед страной, на которую напали. (УНИАН)