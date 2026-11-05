Первая леди США Мелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что встреча посвящена гуманитарным вопросам и недавней успешной гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области. По данным журналистов, украинскую делегацию представят глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Российскую делегацию представляют омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев.

В Белом доме заявили, что Мелания Трамп «самостоятельно инициировала диалог между двумя воюющими странами и успешно добилась прекращения огня».

«Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди США», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Он отметил, что первая леди США получила награду за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Позже Мелания Трамп поблагодарила Зеленского и всех украинцев за награду.

«Спасибо президенту Зеленскому и украинскому народу», — сказала первая леди США.

Как сообщают российские СМИ, Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Передача письма состоялась в конце состоявшейся в Белом доме торжественной церемонии с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой.