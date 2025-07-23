В Стамбуле, во дворце Чираган на берегу Босфорского пролива, начались переговоры между делегациями России и Украины. Как ожидается, стороны обсудят условия прекращения огня и возможность организации встречи между президентами двух стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. В неё входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава российской военной разведки ГРУ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. В составе украинской делегации, возглавляемой бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, 14 человек.

Вступительное слово на переговорах произнёс глава турецкого МИД Хакан Фидан.