Правительство Грузии отказалось разговаривать с делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии, приехавшими в Тбилиси.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот.

Ранее от встречи с европейскими делегатами отказался спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Мы сюда приехали не учиться, а вести диалог, но правительство отказалось с нами встречаться, заявил председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Махаэль Рот во время визита в Тбилиси.

Председатели комитетов по внешним связям европейских парламентов Германии, Чехии, Литвы и Финляндии прибыли в Грузию для обсуждения закона «О прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.

Отметим, что сегодня прозванный «российским» и вызвавший масштабные акции протестов закон об «иноагентах» принят в Грузии в окончательном третьем чтении.

Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. К зданию стянуты силы полиции и спецназа. («Спутник Грузия»)