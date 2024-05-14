Правительство Грузии отказалось разговаривать с делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии, приехавшими в Тбилиси.
Об этом заявил глава комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот.
Ранее от встречи с европейскими делегатами отказался спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Отметим, что сегодня прозванный «российским» и вызвавший масштабные акции протестов закон об «иноагентах» принят в Грузии в окончательном третьем чтении.
Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. К зданию стянуты силы полиции и спецназа. («Спутник Грузия»)