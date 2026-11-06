Премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, которое переводит армянскую внешнеэкономическую политику из режима осторожного балансирования в режим открытого стратегического выбора. В интервью Euronews 3 ноября 2026 года он назвал реалистичной подачу официальной заявки на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году и признал, что совместить европейскую интеграцию с сохранением членства в Евразийском экономическом союзе не получится. При этом Армения пока не подала заявку. Иными словами, Ереван уже объявил направление движения, но до конечной станции ещё очень далеко.

Первое, что необходимо понять: выход из ЕАЭС и вступление в ЕС — это не два события, которые происходят одновременно. Даже если Армения официально подаст заявку в 2027–2028 годах, это не означает, что на следующий день она станет частью европейского общего рынка. Сначала предстоят переговоры, оценка законодательства, реформы судебной системы, таможенного регулирования, конкуренции, государственных закупок, защиты потребителей и прав собственности. Придётся перестраивать целые отрасли под европейские требования. ЕС не является клубом, куда принимают за правильные политические заявления. Там сначала проверяют домашнее задание, а потом могут ещё несколько лет объяснять, почему оно выполнено не полностью.

Для армянского бизнеса главный риск заключается в потере привычной экономической среды раньше, чем появится полноценная альтернатива. ЕАЭС обеспечивает свободное движение товаров внутри объединения, упрощённые условия торговли и определённые преимущества для армянских производителей. Российский рынок особенно важен для продовольствия, алкогольной продукции, сельского хозяйства, отдельных промышленных товаров и услуг. Для многих предприятий Россия — не просто одно из направлений экспорта, а рынок, под который годами выстраивались производство, логистика, упаковка и деловые связи. Перенаправить такие потоки в Европу одним политическим решением невозможно.

Особенно уязвимыми окажутся небольшие предприятия, фермерские хозяйства, производители фруктов, овощей, вина, коньяка, минеральной воды и продуктов питания. Европейский рынок привлекателен своей покупательной способностью, но там действуют строгие требования к безопасности продукции, санитарным нормам, прослеживаемости происхождения сырья, маркировке и сертификации. Крупная компания ещё может позволить себе лаборатории, консультантов и модернизацию производства. Для небольшого хозяйства в армянской провинции это может оказаться неподъёмной статьёй расходов. Получится своеобразная европейская интеграция: на бумаге рынок открыт, а на практике местному производителю сначала придётся оплатить билет на вход.

Показательно, что ещё до нынешнего заявления Москва уже демонстрировала, насколько болезненной может быть зависимость от российского рынка. В преддверии армянских парламентских выборов 2026 года Россия вводила ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, цветы, рыбу и алкоголь. Reuters сообщало, что российский рынок обеспечивал около 35% внешней торговли Армении за предыдущий год. Это не означает, что вся армянская экономика зависит исключительно от России, но показывает масштаб потенциального давления. Если торговые ограничения применяются ещё до официального выхода из ЕАЭС, предпринимателям нетрудно представить, что может произойти в случае дальнейшего обострения отношений.

Отдельная история — реэкспорт. В последние годы Армения получила дополнительные доходы благодаря торговым потокам между Россией и третьими странами. Часть товаров поступала в республику из-за рубежа, а затем перепродавалась на евразийском пространстве. Такая модель принесла деньги логистическим компаниям, посредникам, торговым фирмам и отдельным предпринимателям. Но она во многом опиралась на особенности торговли внутри ЕАЭС и на геополитическую конъюнктуру. При выходе из объединения эти преимущества могут исчезнуть. Предпринимателям придётся искать новые рынки, перестраивать цепочки поставок и заново считать рентабельность. Не исключено, что часть бизнеса просто не переживёт перехода.

В октябре 2026 года Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан представили расчёты возможных последствий приостановки участия Армении в ЕАЭС. В них прогнозируется сокращение армянского ВВП на 15,6%, или примерно на 4,6 млрд долларов, рост инфляции на 14,9 процентного пункта относительно базового сценария, а также снижение товарооборота с государствами союза на 55,6%. Отдельно авторы доклада оценили возможное увеличение ежегодных расходов на импорт газа на 69% — с 389 млн до 657,5 млн долларов. Эти цифры нельзя воспринимать как гарантированный сценарий будущего: доклад подготовлен странами ЕАЭС, заинтересованными в сохранении Армении в объединении, а его расчёты зависят от заложенных предположений. Но даже с этой оговоркой он указывает на реальные уязвимости армянской экономики.

Для простых армян наиболее чувствительным последствием может стать не геополитика, а стоимость жизни. Если изменятся условия поставок российских товаров, вырастут логистические расходы или появятся дополнительные таможенные процедуры, это может отразиться на ценах. Особенно если одновременно подорожают энергоносители, транспорт и отдельные категории импортной продукции. Удар почувствуют семьи с невысокими доходами, пенсионеры, работники бюджетной сферы и те, кто почти весь заработок тратит на продукты, коммунальные услуги и лекарства. Европейская интеграция сама по себе не гарантирует немедленного повышения зарплат и пенсий. Евростандарты могут улучшить качество товаров и институтов, но они не оплачивают автоматически покупки в армянском супермаркете.

Энергетический вопрос — один из наиболее серьёзных. Армения остаётся зависимой от российских поставок газа, а цена и стабильность этих поставок имеют значение для отопления, электроэнергетики, промышленности и семейных бюджетов. Если политическое противостояние приведёт к пересмотру действующих условий, последствия почувствуют не только крупные предприятия, но и обычные потребители. Замена поставщика требует инфраструктуры, долгосрочных контрактов и конкурентоспособной цены. Одних переговоров с европейскими партнёрами здесь недостаточно. Газ нельзя заменить пресс-релизом о европейском выборе, как нельзя отопить квартиру заявлением о стратегическом партнёрстве.

Есть и ещё один фактор — трудовая миграция и денежные переводы. Для многих армянских семей работа родственников в России остаётся важным источником дохода. Ухудшение экономических отношений, изменение правил трудоустройства, миграционного контроля или финансовых переводов может отразиться на домохозяйствах, которые вообще не интересуются спорами о Брюсселе и Москве. Для них внешняя политика измеряется очень просто: сколько денег родственник отправил домой и сколько продуктов на эти деньги можно купить. Поэтому выход из ЕАЭС — это не только вопрос экспорта и таможни, но и потенциальный риск для семейных бюджетов.

Что предпримет Россия? Наиболее вероятно, что Москва будет использовать прежде всего экономические и политические инструменты давления, стараясь не доводить ситуацию до полного разрыва отношений. В арсенале уже есть торговые проверки, санитарные ограничения, задержки грузов, регулирование доступа отдельных товаров на российский рынок и публичные предупреждения о последствиях выхода из ЕАЭС. Россия может ужесточать условия для армянских экспортёров, пересматривать отдельные договорённости, активнее использовать тему энергетических цен и поддерживать политические силы, выступающие против курса Пашиняна. Это не обязательно будет выглядеть как одна громкая санкция. Гораздо эффективнее может оказаться серия небольших ограничений, каждое из которых отдельно объясняется техническими или административными причинами, но вместе создаёт серьёзные проблемы для бизнеса.

Однако Москве тоже придётся считать последствия. Армения остаётся важной частью региональной экономической и транспортной конфигурации, а чрезмерное давление может ускорить именно тот процесс, которому Россия пытается помешать. Если российские ограничения будут систематически перекрывать армянским производителям доступ к рынку, Ереван получит дополнительный аргумент в пользу диверсификации. Получится парадоксальная ситуация: пытаясь удержать Армению в прежней экономической орбите, Москва может собственными действиями подтолкнуть её к поиску альтернатив. Иногда чрезмерно крепкие объятия заканчиваются тем, что партнёр начинает искать дверь.

При этом у Евросоюза есть возможности помочь Армении пройти переходный период. Европейская поддержка, инвестиции, техническая помощь, программы модернизации и облегчение доступа отдельных товаров на рынок ЕС способны смягчить часть потерь. Но Брюссель не сможет одномоментно заменить российский рынок, российский газ, существующие логистические маршруты и всю систему торговых связей. Даже европейские меры поддержки, о которых сообщалось в 2026 году после российских ограничений, рассматривались как помощь с конкретными проблемами экспорта, а не как полная экономическая замена ЕАЭС.

У Армении есть и потенциальное преимущество, которое может изменить экономическую картину в долгосрочной перспективе, — возможность стать частью новых транспортных маршрутов Южного Кавказа. Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией, открытие коммуникаций и развитие региональной торговли способны уменьшить транспортную изоляцию страны. Но здесь всё зависит от политических договорённостей, безопасности маршрутов и готовности сторон к практическому сотрудничеству. Если Армения сумеет превратиться из тупикового направления в транзитную площадку, это даст ей дополнительные возможности. Если же она продолжит жить в условиях закрытых границ и конфликтной риторики, европейский рынок останется географически привлекательным, но логистически дорогим.

Главная опасность для Пашиняна заключается в том, что политическое обещание может опередить экономическую подготовку. Обществу говорят о европейском будущем, но предпринимателю нужны понятные тарифы, фермеру — гарантированный сбыт, пенсионеру — доступные цены, а работнику — стабильная занятость. Если переход будет организован постепенно, с компенсационными механизмами, диверсификацией экспорта и реальными инвестициями, Армения сможет уменьшить зависимость от одного экономического центра. Если же сначала произойдёт разрыв с ЕАЭС, а потом начнут искать замену потерянным рынкам, страна рискует столкнуться с периодом падения доходов, инфляционного давления и закрытия части предприятий.

И здесь возникает главный вопрос: готова ли Армения платить цену за европейский выбор и понимает ли общество, какой именно будет эта цена? Пашинян предлагает стратегический курс, который может дать стране новые институциональные и экономические перспективы. Но он не должен превращаться в обещание, будто после выхода из ЕАЭС на армянской границе уже будет стоять европейский рынок с готовыми покупателями, дешёвой энергией и инвестициями в подарок. Брюссель не обязан спасать армянский бизнес от последствий поспешных решений, а Москва не обязана спокойно наблюдать за потерей своего влияния.

В конечном счёте Армении предстоит не просто выбрать между Москвой и Брюсселем, а доказать, что она способна построить экономику, которая не зависит критически ни от одного внешнего центра. Это гораздо сложнее, чем произнести слово «Европа» с парламентской трибуны. Ирония ситуации в том, что страна, десятилетиями привыкшая считать российский рынок страховкой, теперь должна научиться жить без этой страховки, не имея пока полноценного европейского полиса. Вопрос не в том, имеет ли Армения право выбрать свой путь. Безусловно, имеет. Вопрос в том, насколько хорошо подготовлены к этому пути её предприятия и граждане — и кто будет оплачивать счёт, когда политические лозунги закончатся, а экономические последствия только начнутся.

Агиль Гахраманов