Интервью # с китайской студенткой магистратуры Бакинского государственного университета Юци Шэнь.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Меня зовут Шэнь Юци, я китаянка и мне 25 лет. По традиции у китайцев фамилия произносится первой, то есть Шэнь — моя фамилия. Я родилась и выросла в Гуйяне — небольшом городе на юге Китая в провинции Гуйчжоу.

С детства мои родители возили меня в поездки. Я побывала почти во всех провинциях Китая. После окончания школы я поступила в университет в городе Харбин. Там я начала изучать русский язык. После окончания университета у меня был выбор: работать или продолжить обучение в магистратуре, и я выбрала последнее.

Если вы спросите, почему я выбрала Азербайджан, я могу только сказать – это судьба. Поначалу я мало что знала об этой стране. Я знала только, что национальная культура Азербайджана похожа на культуру уйгуров в нашей стране. В октябре 2021 года я приехала на учебу в Азербайджан и стала открывать вашу страну для себя.

В настоящее время я учусь в магистратуре Бакинского государственного университета по специальности «филология русского языка», в то же время я преподаю китайский язык в Институте Конфуция при Бакинском госуниверситете.

— Каковы ваши впечатления об Азербайджане?

— Я уже три года нахожусь в Азербайджане. Чем больше я узнаю об Азербайджане, тем больше мне нравится эта страна и город Баку. Мои учителя обладают обширной базой знаний, но они всегда доступны. Они оказали мне большую помощь как в учебе, так и в жизни. Моя преподавательница в университете даже сказала, что я ее китайская дочь.

Подобное отношение ко мне очень трогает. У меня есть тоже свои ученики, которые изучают китайский язык.

— Что вам особенно понравилось в Азербайджане?

— В Баку живут очень добрые и дружелюбные люди. Мне нравится гулять по улицам Баку, проводить время у моря. В Баку много прекрасных достопримечательностей. Однажды я пошла в Нагорный парк, чтобы встретить восход Солнца.

Кроме Баку я ещё была в Шеки, Губе, Габале, посетила прекрасное озеро Гёйгёль и гору Шахдаг.

Считаю, что мне очень повезло, что я оказалась в Азербайджане и провела здесь часть своей жизни. Я влюбилась в Азербайджан, в Баку, я люблю здесь каждую травинку и каждый букетик цветов. И эти годы, которые я провела здесь навсегда останутся в моей памяти.

В этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном. Я думаю, что я также являюсь маленьким мостом дружбы между Китаем и Азербайджаном. Я буду надеяться, что отношения, китайско-азербайджанские связи будут становиться все лучше из года в год.

— Нравится ли вам азербайджанская кухня?

— Да, очень. Кябаб, пахлава, долма и многие другие блюда, особенно местная баранина. Думаю, что это самая лучшая баранина, которую я когда-либо ела.

— Пробовали изучать азербайджанский язык?

— Мне очень нравится изучать языки. Китайцы считают, что ученики не обязательно хуже учителей, а учителя не обязательно лучше учеников, поэтому я часто прошу студентов учить меня азербайджанскому языку.

Я хочу поблагодарить моих азербайджанских друзей, которые мне очень помогли и сделали мое пребывание в Баку ярким. Кроме азербайджанского языка я также обучаюсь игре на традиционном музыкальном инструменте каманча. Я хочу поблагодарить своего азербайджанского учителя, который познакомил меня с красотой азербайджанской национальной музыки.

— А какой чай лучший? Китайский или азербайджанский?

— Честно говоря, они разные, сейчас я уже привыкла. Я люблю и китайский и азербайджанский чаи, но китайский чуть-чуть больше.