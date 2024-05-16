Российская Федерация выбрала газовую инфраструктуру на западе Украины своей целью.

Как сообщает #, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, он обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском потребность Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов.

«Одна из целей РФ сейчас — газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать», — подчеркнул Зеленский.