Россия нанесла ракетный удар по американскому предприятию на западе Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, вопреки всем усилиям по прекращению войны, Россия ночью нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине, направив сотни беспилотников, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

«Одна из ракет поразила крупное американское предприятие по производству электроники в западном регионе, что привело к серьезным разрушениям и жертвам. Полностью разрушен гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным действиям. Это не первая атака России на американские предприятия в Украине после атак на офисы Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений», — отметил Сибига.