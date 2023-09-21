Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под обстрел попали Киев, Черкассы, Харьков, Ровенская, Львовская и Херсонская области. По данным Воздушных сил страны, в атаке использовались 43 ракеты, 36 из них удалось сбить.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ракеты запускали с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Пуски проводились из района западнее Энгельса. Кроме того, около 6 часов утра ВС РФ ударили по Харькову управляемыми ракетами С-300.

«Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту», — уточнил Залужный.

В Киеве обломки ракет упали в нескольких районах, сообщили в областной администрации. В Шевченковском была повреждена газовая труба, обошлось без возгорания. Также взрывная волна выбила дверь и окна в жилом доме и нежилом многоэтажном здании.

В Дарницком районе обломки упали на общежитие учебного заведения. Пострадали 7 человек, в том числе девятилетняя девочка. Практически все они получили резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте.

Также обломки ракет попали в инфраструктурный объект и станцию технического обслуживания. На последней возник пожар площадью 400 м², загорелись припаркованные автомобили.

В Голосеевском районе, в части, которая находится в центре столицы, были повреждены окна в пятиэтажном доме. В Святошинском возникли перебои с электричеством. (moscowtimes.ru)