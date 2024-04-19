В ночь на 19 апреля российская армия атаковала город Днепр.

Как передает УНИАН, в результате был частично разрушен пятиэтажный дом.

В ходе спасательных работ из-под завалов были извлечены и госпитализированы 6 человек.

Один человек погиб и девять получили ранения во время воздушной атаки на один из инфраструктурных объектов города Кривого Рога.

Об этом журналистам сообщил мэр города Борис Филатов.

Город Павлоград также подвергся ракетным ударам. В результате ударов два человека погибли и 15 человек получили серьезные ранения.

Синельниково также обстреляли ракетами, есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 повреждены.