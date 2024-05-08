Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

«Энергетики уже работают над их ликвидацией», – цитирует министра ведомство.

Позднее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.