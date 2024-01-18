Российские войска в ночь на четверг, 18 января, вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины были выпущены 33 дрона «Шахед-136/131», при этом 22 БПЛА были сбиты, а еще несколько дронов «не достигли своих целей».

Беспилотники, сообщили украинские военные, были запущены с территории Краснодарского края и Курской области. Удары наносились по целям в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Командование украинских Воздушных сил не сообщило каких-либо подробностей относительно результативности российских ударов.

Сообщается также, что российские войска выпустили две управляемые ракеты С-300 по Харьковской области. (DW)