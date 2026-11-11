Приоритеты Украины в отношении позиции на мирных переговорах остаются неизменными. Это прекращение огня, формирование архитектуры безопасности и обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в Telegram.

По словам Буданова, главные задачи Украины:

как можно быстрее достичь справедливого и устойчивого мира,

сохранить жизнь украинцев,

обеспечить безопасность страны.

«В течение двух дней в Абу-Даби украинская делегация работала над поиском путей завершения войны», — говорит он.

Буданов отметил, что переговоры были непростыми, однако позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая будет гарантировать устойчивость мира и сделает невозможным повторение агрессии РФ.

По мнению Буданова, Украина имеет существенный результат в вопросе возвращения пленных и это безусловный приоритет.