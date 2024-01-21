Информация о роспуске ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, а утверждение о смерти главаря группы Евгения Пригожина невозможно проверить. Об этом сказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

«Вагнер существует», — заявил Буданов, отвергая сообщения о том, что группировка была распущена.

Также он прокомментировал информацию о гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе в августе 2023 года. «Насчет Пригожина, я бы не спешил с выводами», — сказал он.

Кремль отрицает свою причастность и заявляет, что экспертиза ДНК доказала смерть Пригожина. Но его тело никогда не видели на публике.

«Я не говорю, что он не умер или что он мертв, — сказал Буданов. «Я говорю, что нет никаких доказательств того, что он мертв». (unian.net)