Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что Крымский мост должен быть уничтожен. Такое заявление он сделал в эфире телемарафона.

На вопрос журналистки, стоит ли ожидать, что в этом году будет гореть Крымский мост, Буданов ответил: «Я надеюсь на это. Гореть ему незачем, ему надо заканчивать свое существование».

После этого у главы ГУР спросили, как Путин отреагирует на уничтожение моста. Применит ли диктатор тактическую ядерную бомбу, и готов ли президент РФ к тому, что Крымский мост будет разрушен.