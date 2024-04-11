Вооруженные силы Украины в ходе нового контрнаступления собираются уничтожить Крымский мост, связывающий Россию и аннексированный Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы этого очень хотим», — сказал украинский лидер в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer. Он также добавил, что удары будут направлены не только на Крымский мост. «Речь идет об объектах инфраструктуры, которые являются военной целью. Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты», — уточнил Зеленский.

По его словам, план нового контрнаступления уже составлен, но для его реализации нужна военная помощь США, в том числе современное оружие. Шансы на успех Зеленский связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений.

О том, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года, ранее сообщали украинские источники The Guardian. По их данным, ГУР Украины уже обладает «большей частью средств для достижения этой цели». Руководитель ведомства Кирилл Буданов отмечал, что Россия хорошо защищает Крымский мост, но над этим вопросом «работают».

Украина дважды атаковала Крымский мост после начала войны: в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз взорвался грузовик, что привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом проезжающего мимо поезда, обрушению двух автомобильных пролетов ветки из Краснодара в Керчь и гибели четырех человек.

Во второй раз два беспилотных катера ударили по мосту, из-за чего один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.

На фоне атак Зеленский заявлял, что Крымский мост «не какая-нибудь маленькая логистическая дорога», его используют для поставки боеприпасов и «милитаризации Крыма». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отрицал эксплуатацию моста «для военных перевозок» и называл попытки Киева уничтожить его «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».

В ответ на вторую атаку Украины на мост Россия объявила об «ударах возмездия». В результате украинские города в очередной раз подверглись массированному ракетному обстрелу. (moscowtimes.ru)