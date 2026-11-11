Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заседания Совета коллективной безопасности в Москве.
«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — сообщил Песков журналисту изданию Life.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что ОДКБ «не захлопывает двери» перед Арменией, даже если в Ереване хотят, чтобы республику исключили из организации. Он добавил, что Армения имеет право на коллективную безопасность даже в случае лишения права голоса в ОДКБ.
Армения объявила о заморозке участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом Устав Организации не предусматривает процедуры замораживания членства, поэтому формально республика по-прежнему остается членом ОДКБ, наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.