«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — сообщил Песков журналисту изданию Life.