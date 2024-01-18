Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (единственный и лидеров стран ЕС, посетивший Россию после ее вторжения в Украину) не раз вставлял палки в колеса коллегам по блоку. Вето на выделение Украине 50 млрд евро в 2024–2027 гг., которое он наложил на саммите лидеров ЕС в конце декабря, стало его крупнейшей акцией.

Но, похоже, Орбан заигрался и на этот раз ЕС не поддастся на провокацию, пишет Politico. Его сделанное уже в январе предложение разделить сумму помощи на четыре части и ежегодно рассматривать выделение денег с возможностью блокировки не встретило одобрения. «Крайне маловероятно, что страны поддержат решение, которое дает Венгрии возможность регулярно их шантажировать», — сказал дипломат ЕС.

Масштабы уступок со стороны Брюсселя, о которых ведутся переговоры, уменьшились. Хотя конкретные соглашения еще не достигнуты, в ЕС теперь уверены, что смогут договориться о выделении денег Киеву к саммиту 1 февраля, рассказали Politico дипломаты и чиновники.

По словам одного из них, «декабрьский саммит стал холодным душем» для лидеров стран ЕС: «Некоторые из них осознали, на что готов Орбан».

Чувство оптимизма относительно результатов переговоров основано, в том числе, на том, что, как полагают в Брюсселе, Орбан исчерпал возможности для шантажа и оказался в тупике, пишет Politico. Решения по ключевым вопросам в ЕС принимаются единогласно. Но, по словам двух дипломатов, если Орбан второй раз наложит вето на выделение денег Украине, ряд стран ЕС призовут временно лишить Венгрию права голоса в Европейском совете. Согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, это можно сделать, если страна — член союза не следует его ценностям.

На прошлой неделе 120 членов Европейского парламента из разных партий подписали петицию с призывом лишить Венгрию права голоса. Орбан постоянно нарушал ценности ЕС, подрывая демократические институты после своего прихода к власти в 2010 г., утверждают они. Именно поэтому Еврокомиссия заблокировала выделение Будапешту 30 млрд евро из бюджета ЕС, и Орбан надеялся получить эти деньги в обмен на решение по Украине. (moscowtimes.ru)