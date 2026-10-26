Внешнеторговый оборот Грузии по итогам января — сентября 2026 года достиг 20,5 млрд долларов, увеличившись на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост торговли сам по себе не означает укрепления экономической самостоятельности страны. Показательным примером остаются отношения с Россией, которая сохраняет заметные позиции в грузинском импорте, остаётся важным рынком для отдельных экспортных отраслей и обеспечивает значительный поток туристических доходов. Это создаёт для Тбилиси не столько тотальную экономическую зависимость, сколько совокупность уязвимостей, способных приобретать геополитическое значение.

В январе — сентябре 2026 года российско-грузинский товарооборот составил около 2,21 млрд долларов, или 10,8% внешней торговли Грузии. При этом экспорт Грузии в Россию достиг 560,2 млн долларов, а импорт российских товаров — 1,65 млрд долларов. Торговый дефицит в двусторонних отношениях составил около 1,09 млрд долларов. Эти цифры не свидетельствуют о критической зависимости всей грузинской экономики от российского рынка, однако показывают асимметрию торговых отношений: российские поставщики занимают более значительное место на грузинском рынке, чем грузинские производители — на российском.

Вместе с тем доля России в общем товарообороте не отражает всей глубины потенциальных рисков. Принципиальное значение имеет структура торговли: какие товары поступают из России, насколько быстро их можно заменить и какие отрасли потеряют больше всего в случае ограничения доступа на российский рынок. Для грузинских производителей вина, минеральной воды и сельскохозяйственной продукции Россия остаётся привлекательным направлением благодаря географической близости, сложившимся каналам сбыта и устойчивому спросу. Но концентрация экспорта на одном крупном рынке повышает уязвимость бизнеса перед изменением торговых условий.

Предыдущий опыт ограничений на импорт грузинской продукции показывает, что доступ к российскому рынку не является безусловной гарантией стабильности. Сообщения об ограничениях в отношении продукции отдельных грузинских производителей в октябре 2026 года вновь обращают внимание на этот риск. Сами по себе такие решения не доказывают политической мотивации, однако демонстрируют, насколько чувствительными могут оказаться отдельные отрасли к действиям российских регуляторов. Поиск новых покупателей требует времени, инвестиций, сертификации и развития логистики, поэтому быстро компенсировать потерю крупного рынка удаётся далеко не всегда.

Первый геополитический риск заключается в возможности использования экономических связей как инструмента давления. Для этого не обязательно полностью прекращать торговлю: точечные ограничения на импорт, осложнение платёжных операций или изменение условий поставок способны создать проблемы для конкретных предприятий и регионов. На национальном уровне последствия могут выглядеть ограниченными, но для зависимых от российского спроса компаний они могут означать сокращение производства, занятости и доходов.

Второй риск связан с косвенным воздействием экономических интересов на внешнеполитические решения. Если значительная часть бизнеса заинтересована в сохранении доступа на российский рынок, ухудшение отношений с Москвой может восприниматься не только как дипломатическая проблема, но и как угроза доходам предприятий и работников. Это не означает, что грузинская политика определяется Россией или что предприниматели сознательно действуют в интересах Москвы. Однако власти вынуждены учитывать потенциальную цену конфронтации, а такая осторожность способна сужать пространство для самостоятельного политического манёвра даже без прямого внешнего принуждения.

Дополнительная уязвимость возникает в сфере импорта. Российские товары занимают заметное место в отдельных категориях поставок, включая энергоносители, нефтепродукты и продовольствие. При этом оценивать степень зависимости необходимо по каждой товарной группе отдельно: общий объём импорта не показывает, насколько критичны конкретные поставки и есть ли возможность быстро заменить их продукцией из других стран. Грузия может расширять сотрудничество с Азербайджаном, Турцией и другими партнёрами, однако наличие альтернативы ещё не означает, что она доступна в необходимом объёме, по сопоставимой цене и без дополнительных логистических издержек.

Российский фактор заметен и в туризме. В январе — сентябре 2026 года доходы Грузии от российских туристов составили около 641 млн долларов, тогда как поступления от посетителей из ЕС и Великобритании достигли примерно 665 млн долларов. Эти показатели свидетельствуют о значимости российского направления, но одновременно показывают, что оно не является единственным источником туристических доходов. Возможное сокращение российского потока ударит прежде всего по наиболее зависимым от него предприятиям, а способность компенсировать потери будет зависеть от дальнейшей диверсификации туристического рынка. Аналогичный принцип применим к денежным переводам и трансграничным платежам: риски возрастают там, где альтернативные каналы ограничены.

На стратегическом уровне экономические связи с Россией создают противоречие между коммерческой инерцией и европейскими устремлениями Грузии. Торговля с Москвой сама по себе не противоречит европейской интеграции, но политическое обострение может поставить Тбилиси перед выбором между сохранением привычных экономических условий и продвижением внешнеполитических целей. При этом сближение с ЕС не гарантирует быстрого избавления от зависимости: новые рынки требуют соответствия стандартам, инвестиций, развития производства и устойчивых каналов сбыта. Без такой адаптации политическая диверсификация не обязательно приведёт к снижению экономической уязвимости.

Особое значение имеет и конкуренция за транспортные маршруты Южного Кавказа. Географическое положение позволяет Грузии укреплять роль связующего звена между Европой и Азией, развивая коммуникации с Азербайджаном, Турцией и государствами Центральной Азии. Это создаёт возможности для расширения торговли и уменьшения зависимости от отдельных направлений. Однако транзитная роль не гарантирует самостоятельности, если экономический рост опирается преимущественно на перевозки и реэкспорт, а национальное производство остаётся ограниченным. Для укрепления позиций Тбилиси важно не только развивать инфраструктуру, но и увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Наиболее опасный сценарий — не отдельное торговое ограничение, а совпадение нескольких негативных факторов: сокращения экспорта в Россию, снижения туристических доходов, осложнения финансовых потоков и перебоев в отдельных категориях поставок. Их совокупное воздействие способно усилить экономические потери и повысить внутреннюю политическую цену конфликта. Вместе с тем было бы ошибкой считать, что Россия обладает безусловным механизмом управления решениями Тбилиси. Взаимозависимость действует в обе стороны, а Грузия располагает возможностями для расширения связей с другими партнёрами. Реальная сила экономических рычагов определяется наличием альтернатив и способностью сторон выдерживать последствия ограничений.

Таким образом, экономическую зависимость Грузии от России точнее характеризовать как умеренную на общенациональном уровне, но потенциально высокую в отдельных секторах. Главная уязвимость состоит не в самом объёме двусторонней торговли, а в том, насколько болезненной может оказаться потеря российского рынка, отдельных поставщиков или финансовых потоков. Именно эта возможность способна влиять на внешнеполитические расчёты Тбилиси.

Стратегическая задача Грузии заключается не в полном отказе от экономических отношений с Россией, а в снижении цены возможного кризиса. Диверсификация экспорта и импорта, развитие альтернативных транспортных маршрутов, укрепление национального производства и расширение туристических рынков должны превратить наличие других партнёров в реальную возможность компенсировать потери. В конечном счёте самостоятельность Грузии будет определяться не количеством направлений внешней торговли, а способностью пережить резкое ухудшение отношений с одним из них без масштабного ущерба для экономики. Чем шире этот запас прочности, тем меньше экономические связи с Россией будут ограничивать свободу стратегического выбора Тбилиси.

Автор

Заур Нурмамедов