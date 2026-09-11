США могут перенаправить на обещанную президентом Дональдом Трампом выплату американцам по $5 тыс. некоторые предназначавшиеся для Украины средства. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

«Мне кажется, это одно из лучших политических предложений президента. Что касается поиска средств на осуществление выплат, мы можем с легкостью перенаправить часть финансирования, выделяемого на иностранную помощь и направляемого за рубеж. Возможно, [взять] что-то из направляемого Украине и передать это американским гражданам», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

Трамп 10 сентября во время выступления на национальном съезде правящей Республиканской партии в Далласе (штат Техас) обещал, что все совершеннолетние американцы получат по $5 тыс., если республиканцы по итогам промежуточных выборов в стране сохранят контроль над обеими палатами Конгресса. Он подчеркнул, что американцы «должны будут потратить эти деньги в США». По его словам, «это будет называться дивидендами Трампа». Он не привел каких-либо подробностей относительно этого плана.