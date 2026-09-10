В информационном пространстве вокруг Карабаха снова заработал старый конвейер: берётся сообщение о строительных работах, добавляется несколько исторических имён, сверху кладутся хачкары, могилы XIX века и обязательная формула о «системном уничтожении наследия» — и готово. Получается не расследование, а пропагандистский некролог, в котором фактам отведена роль статистов.

На этот раз читателю предлагают поверить, что в Шуше якобы уничтожено некое «армяно-русское кладбище» с армянскими хачкарами, русскими могилами, военными, врачами, чиновниками и родственниками европейских учёных. Всё это, как утверждается, произошло во время строительства объекта для очистки дождевых и сточных вод. То есть городская инфраструктура внезапно превращается в злодея исторического масштаба, а канализационная система — в секретный штаб по борьбе с цивилизацией.

Особенно впечатляет само название «армяно-русское кладбище». Оно звучит так, будто речь идёт о едином историческом некрополе с чётко установленным статусом, научной документацией и подтверждённой историей. Но в подобных публикациях обычно не объясняется главное: кто именно официально признал этот объект единым кладбищем, где находится его точная граница, какие надгробия были зафиксированы до начала работ, кто проводил инвентаризацию и где опубликованы независимые археологические заключения.

Вместо ответов читателю выдают эмоциональный конструктор. В него помещают армянские и русские захоронения, средневековые камни, военную историю Российской империи и несколько узнаваемых фамилий. Получается своеобразный исторический «Франкенштейн»: части разных эпох и сюжетов сшиваются в один драматический образ, а затем преподносятся как бесспорный факт.

Отдельного внимания заслуживает присутствие хачкаров. Если памятники действительно были обнаружены на территории объекта, необходимо установить их происхождение, датировку, первоначальное местонахождение и статус. Но в эмоциональных публикациях все эти вопросы обычно заменяет формула «древние хачкары, уничтоженные вместе с кладбищем». Камень автоматически превращается в доказательство непрерывной политической принадлежности территории, хотя археология так не работает.

Старые каменные элементы могли перемещаться, использоваться повторно, переноситься на кладбища или складываться возле религиозных и гражданских объектов. Один фрагмент не превращается в нотариальный акт на территорию, а наличие древнего памятника не даёт современным политикам права переписывать историю под текущую повестку. Археология требует каталогов, экспертиз, фотографий до и после, координат и сопоставления источников. Пропаганда требует только тревожного заголовка.

Тот же приём используется с именами. В публикации появляются командир полка, московская уроженка, предположительные родственники немецкого учёного, даты жизни, военные должности и обстоятельства гибели. Всё это должно создать у читателя ощущение документальности: раз названы конкретные люди, значит, история проверена. Но имя на надгробии ещё не подтверждает всю легенду вокруг него. Нужны архивные документы, биографические сведения, эпиграфические исследования и независимая проверка.

Иначе получается музейный спектакль, где каждая фамилия используется не для восстановления прошлого, а для производства нужной эмоции в настоящем. Чем больше подробностей, тем меньше вопросов, надеются авторы. Но именно избыток декоративных деталей часто выдаёт манипуляцию.

Не менее показательно, что ключевым источником становится организация, чьи выводы необходимо проверять и сопоставлять с другими данными. Мониторинговая группа может публиковать важные материалы, однако её заявления не превращаются в окончательную истину только потому, что сопровождаются спутниковыми снимками и уверенным языком. Спутник способен показать изменение рельефа, появление строительной техники или проведение земляных работ. Он не может сам по себе определить, что именно было уничтожено, к какому периоду относится каждый камень и имел ли объект статус охраняемого кладбища.

Между расчисткой территории, строительством очистных сооружений и намеренным уничтожением культурного наследия существует огромная разница. Чтобы обвинять государство в целенаправленном вандализме, нужны доказательства, а не только совпадение во времени между строительными работами и исчезновением отдельных объектов. Нужны независимые наблюдатели, архивные планы, фотофиксация, экспертные заключения и возможность ознакомиться с материалами на месте.

В противном случае любой экскаватор в Карабахе можно объявить участником «войны с историей». Строят дорогу — уничтожают наследие. Прокладывают коммуникации — уничтожают наследие. Восстанавливают город — уничтожают наследие. Устанавливают водоотведение — тоже, разумеется, уничтожают наследие. При таком подходе единственным способом сохранить историю становится запрет на любое строительство, а лучшим археологическим инструментом — заголовок с максимальным количеством восклицательных знаков.

а этой схемой просматривается давняя политическая мечта армянских реваншистских кругов и обслуживающих их медиаресурсов: перекрасить историю азербайджанских земель в исключительно христианские цвета, представить любой армянский след как доказательство вечной и единственной принадлежности территории, а современный Азербайджан — как случайного нарушителя в собственной стране. Историческое наследие в этой конструкции используется не для диалога, а как пропагандистская краска.

Но эта краска плохо держится на реальности. На территории Азербайджана существуют христианские памятники, русские кладбища, православные храмы и армянские религиозные объекты. В Баку действует Армянская церковь, а христианское наследие в стране не исчезает только потому, что оно не вписывается в радикальную политическую картину мира. Сам факт существования таких объектов разрушает удобную легенду о том, будто Азербайджан якобы стремится стереть любое христианское присутствие.

Разумеется, наличие церкви или кладбища не освобождает государство от обязанности сохранять культурные памятники. Любое разрушение исторического объекта, независимо от его национальной или религиозной принадлежности, должно расследоваться. Но охрана наследия не может превращаться в лицензию на фабрикацию фактов. Нельзя подменять проверку обвинением, а археологию — политическим митингом.

Особенно комично выглядит попытка выдать публикацию, вышедшую в сентябре, за срочную новость, хотя описываемые события якобы произошли ещё в мае. Такая задержка сама по себе не доказывает фальсификацию, но требует объяснения. Почему сведения появились спустя месяцы? Кто всё это время проверял данные? Были ли направлены запросы азербайджанским властям? Публиковались ли результаты независимого обследования? Или старую историю просто достали из информационного шкафа, когда понадобился новый повод для обвинений?

Ответов, как правило, нет. Зато есть готовый сюжет о «системной борьбе с христианским наследием». Он удобен тем, что не требует ни точной географии, ни археологического отчёта, ни юридической квалификации. Достаточно повторять его в армянских медиаканалах, затем переносить в российское информационное пространство, а после ссылаться на сам факт распространения как на «международную реакцию».

Так создаётся замкнутый круг: один ресурс цитирует другой, второй ссылается на третий, третий возвращает читателя к первому. В итоге анонимная или односторонняя версия приобретает вид подтверждённого международного консенсуса. Хотя если убрать громкие заголовки, остаётся гораздо более скромный набор утверждений: некая организация сообщила о разрушении объектов, строительство действительно велось, а независимая проверка всех деталей либо не проведена, либо не представлена публике.

Вся эта история напоминает не научную экспертизу, а политический карнавал с кладбищенским реквизитом. Здесь хачкар нужен не для изучения, а для усиления драматургии; историческая фамилия — не для биографии, а для эмоционального давления; спутниковый снимок — не для анализа, а для создания эффекта всевидящего свидетеля. А очистные сооружения неожиданно получают роль главного злодея в очередной серии регионального информационного сериала.

Если выяснится, что конкретные памятники действительно уничтожены незаконно, это должно стать предметом профессионального расследования и международного внимания. Но если речь идёт о строительных работах, которые сопровождаются спорными или перемещёнными объектами, необходимо говорить именно об этом, а не объявлять любую инфраструктуру актом культурного геноцида.

Карабаху нужны не новые легенды о вечной войне камней, а проверяемые данные, доступ экспертов и уважение ко всему наследию региона — армянскому, азербайджанскому, русскому, исламскому и христианскому. А тем, кто пытается каждый канализационный проект превратить в доказательство «уничтожения цивилизации», остаётся пожелать меньше политического театра и больше архивной работы.

Иначе вместо правды снова получится знакомый балаган: древний камень, громкий заголовок, спутниковый снимок, несколько исторических фамилий и обязательный вывод о том, что очередная труба якобы стала оружием против целого народа. Так история не защищается. Так её превращают в расходный материал для реваншистской пропаганды.

Агиль Гахраманов