Министерство обороны Японии намерено разместить крупный центр производства и базирования надводных и подводных беспилотных аппаратов различных типов в порту Курэ в префектуре Хиросима. Для этого будет использована промзона, которую ранее занимали объекты металлургической корпорации Nippon Steel, сообщает информационное агентство Kyodo.

В центре предполагается развернуть армейские подразделения. Контракт о передаче этого участка уже подписан, с 1 сентября министерство обороны начало переговоры о привлечении на объект частных компаний, заинтересованных в производстве морских дронов и имеющих соответствующие разработки.

Практическое создание центра начнется в 2028 финансовом году (завершается 31 марта 2029 года). Министерство обороны Японии намерено с 2027 финансового года приступить к разработке морских беспилотников, в частности, подводных, предназначенных для охоты на подводные лодки противника и нанесения ракетных ударов по широкому кругу целей.