Командир 4-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис с позывным «Грозный» был убит вблизи линии фронта спустя всего две недели после того, как министр обороны России Андрей Белоусов вручил ему звезду Героя России. Грунис как минимум дважды докладывал о ситуации на линии фронта лично президенту Владимиру Путину, который публично хвалил офицера.

О том, что в ночь с субботы на воскресенье (12-13 сентября) вблизи линии фронта погиб высокопоставленный российский офицер, первой намекнула российская z-блогер Анастасия Кашеварова. «Сегодня ночью фронт потерял одного из своих Героев. Пока не будет официальной информации — сообщать не буду», — написала она в своем телеграм-канале утром 13 сентября.

На следующий день некролог генералу опубликовал телеграм-канал «Суворовское братство», посвященный выпускникам Казанского суворовского училища (именно его окончил Грунис). В посте погибшего не называли по имени, а на фото к его кителю явно пририсовали ордена, при этом перепутав цвета на звезде «Героя ЛНР», а звезду «Героя Чечни» сделали пятиконечной вместо восьмиконечной.

15 сентября о гибели Груниса (наконец назвав его по имени) написало российское провоенное агентство Anna News, ссылаясь на анонимные источники в 4-й мотострелковой бригаде, которой командовал генерал.

Единственным же официальным подтверждением гибели Груниса остается телеграм-пост замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил министерства обороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. «Генерал-майор Антон Грунис „Грозный“, к глубокому сожалению, ушел в мир иной», — написал Алаудинов 16 сентября.

Персональные данные генерала Груниса, как убедилась Русская служба Би-би-си, пока не числятся недействительными в государственных базах данных. Телефоны Груниса, его родного брата, а также близких родственников на протяжении вторника, 15 сентября, были либо отключены, либо не отвечали.