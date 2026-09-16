Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте впервые лично появился в зале Международного уголовного суда в Гааге. Суд рассматривает его дело, но до сих пор Дутерте либо участвовал в слушаниях по видеосвязи, либо вовсе не присутствовал на них.

Дутерте обвиняется в преступлениях против человечности, убийствах и попытках убийств. Став в 2016 году президентом Филиппин, он объявил беспощадную войну наркотороговле, в которой прибегал к незаконным методам. За несколько месяцев с её начала были убиты более 3500 человек, предположительно причастных к торговле наркотиками или их употреблению, большинство из них — без суда и следствия. Всего за время антинаркотической кампании Дутерте, по отчётам полиции, были убиты около 6600 человек; правозащитные группы называют цифры до 30 тысяч убитых, в том числе случайных жертв. 1,28 миллиона филиппинцев, преимущественно наркопотребители и мелкие торговцы наркотиками, сдались властям, опасаясь внесудебной расправы. ООН, США и Евросоюз критиковали филиппинские власти за нарушение прав человека.

В 2021 году Международный уголовный суд в Гааге возбудил дело о преступлениях против человечности в отношении Родриго Дутерте, позже выписал ордер на его арест. Дутерте был арестован в 2025 году и помещён в тюрьму МУС в Гааге.

В данный момент проходят предварительные слушания по делу Дутерте. Его адвокаты настаивают, что состояние здоровья 81-летнего политика не позволяет ему участвовать в суде и требуют отпустить его под домашний арест.

Судебные лушания дела Дутерте по существу назначены на ноябрь. (svoboda.org)