Иран выразил официальный протест против членства США в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в заявлении постоянного представительства исламской республики при международных организациях в Вене.

«Во время [прошлой] сессии Совета управляющих агентства Иран возразил против избрания США в состав Совета управляющих. Сегодня мы снова выражаем это принципиальное возражение», — отмечается в заявлении, озвученном в ходе Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

По словам иранских представителей, участие США в деятельности Совета управляющих агентства создаст «глубокий конфликт интересов», подорвет нейтральность этого органа и доверие к МАГАТЭ в целом. Иранские дипломаты напомнили, что сам по себе высокий уровень развития ядерных технологий не может считаться основанием для автоматического избрания того или иного государства в состав Совета управляющих. США же, в результате атак по ядерным объектам в исламской республике, нарушили такие принципы Устава МАГАТЭ, как содействие развитию мирного атома, и — в более широком смысле — Устав ООН, запрещающий применение силы. «Членство США в составе Совета управляющих несовместимо с буквой и духом Устава МАГАТЭ, а также с принципами, на которых основана деятельность агентства», — заключили в иранском постпредстве.