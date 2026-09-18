Администрация президента США Дональда Трампа объявила об одобрении сделки по продаже Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. Эти планы, которые свидетельствуют о корректировке внешнеполитического курса Вашингтона, вызвали опасения у Израиля, а также у ряда конгрессменов.
Эр-Рияд в течение многих лет стремился приобрести этот боевой самолет, считающийся одним из самых совершенных в мире. Истребители F-35 производства компании Lockheed Martin оснащены технологией «стелс», которая позволяет самолету оставаться незаметным для средств обнаружения противника.
Стоимость нынешнего контракта оценивается в 24 млрд долларов. Это может стать крупнейшей закупкой вооружений Эр-Риядом с начала войны США и Израиля с Ираном.
Ранее Вашингтон многие годы отказывался от сделки с Эр-Рядом, поскольку США поставляют F-35 своему союзнику — Израилю. При этом США обещали Израилю, что будут поставлять ему самые передовые образцы американских вооружений, превосходящие по своим характеристикам технику, которая есть в распоряжении у соседей по региону. Пока на Ближнем Востоке истребители F-35 есть только у Израиля.
Член Палаты представителей от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти в четверг, 17 сентября, выступил против продажи F-35 Эр-Рияду. Он предупредил, что эта сделка «может сделать жемчужины американской военной технологии доступными для Коммунистической партии Китая».
Многие конгрессмены-демократы и представители Министерства обороны США выразили обеспокоенность по поводу планов передачи истребителей F-35 Саудовской Аравии.
Критики этой сделки отметили, что Эр-Рияд может делиться секретными технологиями с Китаем в рамках партнерства этих стран в сфере безопасности.
У Конгресса, который может попытаться заблокировать продажу истребителей, есть 30 дней на то, чтобы изучить условия сделки с Эр-Риядом.
Стоимость контракта оценивается в 24 миллиарда долларов. Это может стать крупнейшей закупкой вооружений Эр-Риядом с начала войны США и Израиля с Ираном.
Госдепартамент ранее заявил, что эта сделка работает на достижение целей США «в области внешней политики и национальной безопасности».
В ведомстве отметили, что сделка укрепит «безопасность ключевого союзника, не вступающего в НАТО, который играет основную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в странах Персидского залива». В ведомстве уверены, что продажа этой техники и обеспечение ее обслуживания не нарушит военный баланс между странами в регионе. (bbc.com)