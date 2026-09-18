Администрация президента США Дональда Трампа объявила об одобрении сделки по продаже Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. Эти планы, которые свидетельствуют о корректировке внешнеполитического курса Вашингтона, вызвали опасения у Израиля, а также у ряда конгрессменов.

Эр-Рияд в течение многих лет стремился приобрести этот боевой самолет, считающийся одним из самых совершенных в мире. Истребители F-35 производства компании Lockheed Martin оснащены технологией «стелс», которая позволяет самолету оставаться незаметным для средств обнаружения противника.

Стоимость нынешнего контракта оценивается в 24 млрд долларов. Это может стать крупнейшей закупкой вооружений Эр-Риядом с начала войны США и Израиля с Ираном.

Ранее Вашингтон многие годы отказывался от сделки с Эр-Рядом, поскольку США поставляют F-35 своему союзнику — Израилю. При этом США обещали Израилю, что будут поставлять ему самые передовые образцы американских вооружений, превосходящие по своим характеристикам технику, которая есть в распоряжении у соседей по региону. Пока на Ближнем Востоке истребители F-35 есть только у Израиля.