Меньше трети россиян (30,8%) считают, что стартовавшие 18 сентября выборы в Госдуму IX созыва пройдут «честно», показал опрос ExtremeScan.

Согласно исследованию, которое проводилось за две недели до голосования во всех федеральных округах РФ, больше половины российских граждан считают вероятными те или иные манипуляции с итогами выборов. 32,7% ответили, что результаты «будут значительно изменены», 23,5% допустили «прибавку голосов» некоторым кандидатам, которая, впрочем, «сильно не повлияет на исход».

Дума VIII созыва, которая работала с 2021 года и отметилась рекордным количеством репрессивных законов, по мнению большинства, «принесла больше вреда»: такой ответ дали 40,2% опрошенных, и он стал самым популярным из всех. «Полезной» работу депутатов сочли 19,9% респондентов. При этом 7% заявили, что «не знают», какие законы принимала Дума, а 20% «затруднились ответить».

Трехдневное голосование с новой электронной системой подсчета от ЦИК, которое в пяти регионах проходит в том числе на придомовых территориях — пенках, лавочках и капотах машин, не принесет существенного изменения расклада в Думе, где 23 года большинство держит «Единая Россия». Единственная оппозиционная партия «Яблоко» была снята с выборов на уровне федерального списка после того, как Кремль заметил, что она становится «точкой сборки» антивоенных сил в обществе.

Возможно, «Единой России» позволят чуть просесть, чтобы привести ее декларируемые результаты поближе к вероятным реальным результатам, но позаботится о том, чтобы она «сохранила абсолютное доминирование в Думе», отмечает Марк Галеотти, глава Mayak Intelligence consultancy. Выборы — это своего рода «легитимирующий ритуал» для Кремля, призванный создать впечатление массовой поддержки, рассуждает Галеотти.

«В нынешних условиях выборы потеряли всякий смысл, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Режим полностью выхолостил их, лишив конкуренции и, следовательно, содержания».

И хотя «ваш голос украдут», информация о реальных итогах голосования в приблизительном виде будет доступна членам избиркомов от парламенстких партий, некоторые из которых являются реальными партийными представителями и обязательно доложат партийному начальству «по секрету о реальных предпочтениях электората», считает Галлямов.

«Публично бунтовать партийное руководство не решится, но тихо возмущаться будет обязательно», — уверен эксперт. (themoscowtimes.com)