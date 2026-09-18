Спецпосланники США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф, которые в сентябре посещали Москву для переговоров с Владимиром Путиным, во время беседы с российским президентом напомнили ему о невыполненных обещаниях взять всю Донецкую область Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и чиновника администрации Дональда Трампа.

Путин, по словам своего помощника Юрия Ушакова, на встрече с Уиткоффом и Кушнером рассказывал о «реальных успехах российской армии ‌в продвижении в зоне ‌боевых действий», а также выражал уверенность, что «достигнет целей» своей «специальной военной операции», превысившей по продолжительности Великую отечественную и Первую мировую войны.

По данным NYT, Путин уверял, что его армия «в ближайшие месяцы» возьмет под контроль весь Донбасс. «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад», — ответил Путину Кушнер. «Каковы шансы, что через год мы вернемся сюда же и вы будете говорить то же самое? Может быть, не будем терять год?» — задал вопрос он, по словам источника NYT.

Продолжавшиеся три часа переговоры, которые для Кушнера стали третьим визитом в Москву, а для Уиткоффа — восьмым, не привели к прорыву. Путин, как рассказывали источники Bloomberg, по-прежнему настаивает, что Донецкая область должна отойти полностью под российский контроль и верит, что армия захватит ее в ближайшие полгода.

По подсчетам американского Института изучения войны (ISW), с начала вторжения в Украину Путин не менее 15 раз переносил дедлайн для военных. В августе прошлого года командование армии обещало Путину, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет наконец полностью захвачена к середине четвертого года войны. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу года.

По данным ISW, сейчас Россия контролирует 79,89% Донецкой области, которая занимает 4,4% территории Украины и где до войны проживали более 4 миллионов человек. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2,36 кв. км в сутки, а с таким темпом регион не перейдет под контроль Кремля раньше октября 2032 года, подсчитали в ISW. (themoscowtimes.com)