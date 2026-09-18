Власти Литвы подготовили подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или серьезного кризиса, предусматривающий в том числе вывоз жителей Вильнюса в Польшу. Об этом сообщает Polskie Radio. Власти Подляского воеводства в Польше, по информации издания, сейчас готовят регион к возможной роли транзитного коридора для жителей стран Балтии.

Согласно литовскому плану, очередность и маршруты эвакуации будут зависеть от места и масштаба угрозы. При этом вывоз населения должен начаться еще до возникновения непосредственной опасности. «Власти страны год назад представили обновленный план, согласно которому одним из направлений эвакуации из столицы должна стать Польша», — рассказал Polskie Radio представитель Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантас Соловьёвас. По его словам, два других направления ведут на север и запад Литвы.

Соловьёвас подчеркнул, что жители Вильнюса не должны рассчитывать на возможность покинуть город во время обстрела. В случае непосредственной угрозы им необходимо укрыться в убежищах. Он отметил, что одна из задач нового плана — подготовить жителей к тому, что эвакуация должна проходить организованно и контролируемо.

Подляское воеводство Польши, в свою очередь, готовят к приему эвакуируемых жителей стран Балтии. В разработке планов действий на случай чрезвычайных ситуаций участвуют органы местного самоуправления региона. Решение включить Подляское воеводство в систему эвакуации, как отмечает Polskie Radio, связано с продолжающейся войной в Украине и риском её эскалации.

В июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и президент Литвы Гитанас Науседа заявляли о возможной подготовке Россией провокаций против Польши и стран Балтии. Сикорский говорил, что Москва может попытаться провести операцию «под ложным флагом», запустив в воздушное пространство этих стран беспилотники под видом украинских. Науседа, со своей стороны, утверждал, что литовские спецслужбы сообщили ему о подготовке возможных атак на энергетическую и коммуникационную инфраструктуру стран Балтии или Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале июля также предупреждал, что «ближайшие месяцы могут быть критическими», ссылаясь на данные американских разведслужб.

В начале августа The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия может попытаться «проверить решимость НАТО», совершив «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. Среди возможных сценариев издание называло сухопутное вторжение в одну из стран Балтии. В конце августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. По данным WSJ, он предостерёг российские власти от нападения на балтийские государства. (themoscowtimes.com)