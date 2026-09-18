В Висбадене, в ландтаге федеральной земли Гессен, состоялась церемония вручения премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну Гессенской премии мира.

Как сообщает Арменпресс после вручения грамоты Гессенской премии мира премьер-министр Республики Армения выступил с речью, в которой отметил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

«8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном установился мир — в результате Вашингтонского саммита мира и принятой там президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и мной совместной декларации, которая была подписана в присутствии президента США Дональда Трампа.

Важно, что мир установился не только на бумаге и в средствах массовой информации, но и на земле, дав возможность народам Армении и Азербайджана почувствовать себя по-другому.

Реальный путь к миру начался весной 2024 года, когда впервые в нашей постсоветской истории между Арменией и Азербайджаном состоялся процесс делимитации границы. С тех пор в результате приграничных инцидентов не было жертв ни с одной стороны, что является беспрецедентным явлением с начала 90-х годов.

В 2024 года Армении и Азербайджану удалось подписать и ратифицировать первый документ межгосударственного значения — Регламент совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации границы двух стран.

Это означает, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в соответствии с территориями двух советских республик.

Это тот принцип, который закреплен также в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, которое наши министры иностранных дел парафировали в ходе Вашингтонского саммита мира.

Парафирование данного соглашения и принятие Вашингтонской декларации мира стали историческим переломом в отношениях Армения — Азербайджан.

В этой связи хочу выразить свою признательность президенту США Дональду Трампу, чье личное вовлечение и лидерство имели решающее значение.

Хочу также выразить свою признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в равной степени достоин этой премии.

Хочу также выразить благодарность народам Армении и Азербайджана. Несмотря на вызванные конфликтом трудности, человеческие потери и страдания, они приняли и поддержали мир, осознавая, что не могут изменить прошлое, но могут изменить настоящее и будущее, выбрав вместо казавшегося бесконечным конфликта перспективу мира, процветания и сотрудничества.

Народы Армении и Азербайджана имеют вековой опыт мирного сосуществования, который был почти забыт за 30+ лет конфликта.

И наша задача на самом деле заключается не в реанимации прошлого, а в превращении этих традиций в новую эпоху межгосударственных, добрососедских отношений — при уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга», — заявил Никол Пашинян.