Премьер-министр Армении Никол Пашинян, посетивший вчера Тавушскую область, рассказал местным жителям о процессах делимитации и демаркации, которые пройдут на данной территории, граничащей с Азербайджаном.

Как передает АПА со ссылкой на «Past», премьер-министр провел встречу с местными жителями в деревне Эскипара (Воскепар), а также с жителями в Баганисе, а затем посетил село Киранц (Гюней). Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Никол Пашинян коснулся процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр отметил, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап.

«Какой практический вопрос я пришел обсудить с вами? Речь идет о том, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном вступает в практическую стадию. Что означает демаркация вообще и конкретно в случае с Республикой Армения? Это значит пойти и найти место, где начинается Республика Армения. Мы все знаем, вы лучше меня знаете, где она начинается и где заканчивается».

Премьер-министр показал присутствующим карту с контурами Армении и отметил, что это Республика Армения:

«Процесс делимитации и демаркации заключается в следующем: делимитационные комиссии должны пойти и определить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Почему мы говорим об этом и почему мы пришли обсудить этот вопрос в Эскипара? Потому что есть вопросы, которые мы должны обсуждать. Дело в том, что мы видим, что мы можем начать настоящий процесс делимитации и демаркации с этой части: от Баганиса до Беркабера».

Он сказал, что демаркация заключается в определении координат границы на карте, а делимитация — в проведении этого процесса на местах. Он сказал, что нужно определить, где границы Армении начинаются и заканчиваются:

«Для нас важно укрепление территориальной целостности Армении. Наша проблема сегодня с рядом стран региона заключается в том, что мы хотим, чтобы они в соответствии с соглашением признали территориальную целостность Армении. Я здесь, чтобы сказать, что это единственный способ построить наше будущее».

Он сказал, что в настоящее время нет никакого соглашения, решения.

Пашинян отметил, что если Армения хочет легитимно требовать то, что ей принадлежит, то она должна легитимно отказаться от того, что ей не принадлежит.

По его словам, Азербайджан в первую очередь поднял вопрос о 4 селах, которые не являются анклавами. На данный момент речь идет о 4 неанклавных селах.

Пашинян подчеркнул, что Армения не должна допускать войны:

«Наша политика состоит в том, чтобы не допустить войны. Это также послужило причиной, чтобы мы определили, где проходит граница Армении на этом участке. И это мы делаем не только для Армении, но и конкретно для деревень Воскепар (Эскипара) и Киранц (Гюней), чтобы обеспечить безопасность этих сел».

Затем премьер-министр ответил на многочисленные вопросы жителей о делимитации и демаркации, инфраструктуре, возможных проблемах и путях их решения.

Достигнуто соглашение о том, чтобы представители населенных пунктов Воскепар (Эскипара) и Киранц (Гюгей), регулярно встречались с членами комиссии по делимитации и безопасности границ, обменивались информацией о процессе, обсуждали текущие вопросы.