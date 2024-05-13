ОБСЕ поддерживает процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил действующий председатель организации, глава МИД Мальты Ян Борг на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что переговорный процесс между Ереваном и Баку должен быть в атмосфере доверия, «должны пройти переговоры равных».

Борг считает, что конфликт, длящийся десятилетиями, может прекратиться.

11 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров пришли к договоренности о продолжении переговоров по вопросам мирного соглашения.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что процесс делимитация границ, из-за которого в Армении граждане вышли на улицы с протестом, проходит на условиях азербайджанской стороны.