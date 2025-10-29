Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратилась к участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване. Ее послание представила заместитель директора Европейской службы внешних связей Одроне Перкаускене.

В своем послании Кая Каллас коснулась мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и региональной стабильности.

«У нас также есть история успеха Армении и Азербайджана. Исторический шаг, предпринятый в Вашингтоне 8 августа, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказываем открытую поддержку региону, чтобы привести его к устойчивому миру, процветанию и развитию», — как сообщает «Арменпресс», говорится в послании.

По словам Каллас, продолжающийся процесс нормализации обещает открыть беспрецедентные экономические возможности.

«В настоящий момент процесс нормализации обещает открыть беспрецедентные экономические возможности, открыть границы, установить приграничные связи. Это также углубит контакты между людьми и доверие», — отметила Верховный представитель ЕС.