На заседании Совета по международным отношениям Европейского союза будет обсуждаться процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Cегодня в Брюсселе соберется Совет по международным отношениям под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, сообщает пресс-служба ЕС.

В начале встречи министры иностранных дел ЕС проведут обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном в онлайн-формате.

Затем Совет проведет обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в онлайн-формате и обсудит российскую агрессию против Украины.

Отмечается, что на заседании также будет обсуждаться ситуация в Беларуси и на Ближнем Востоке.

«В рамках текущих вопросов ожидается, что Верховный представитель затронет вопросы Азербайджана и Армении, процесса нормализации отношений между этими двумя странами и поддержки ЕС Армении», -говорится в сообщении пресс — службы Совета ЕС