После безоговорочной победы действующего главы государства Ильхама Алиева на прошедших президентских выборах, на Западе нашлись политиканы, которые выразили сомнение в прозрачности и честности голосования.

Но, позвольте, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы просто оглянуться вокруг. Впервые, отмечаю впервые в новейшей истории Азербайджана голосование проходило на ВСЕЙ его суверенной территории.

Впрочем, факт честных и прозрачных выборов признали также и влиятельные европейские политики. К примеру, глава Европейского совета Шарль Мишель. Он позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой. Что за игру ведут европейцы? Насколько они искренни в отношениях с Азербайджаном? На эти и другие вопросы в беседе с # ответил азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

— Шарль Мишель поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Хотя некоторые европейские организации говорили о каких-то фальсификациях, ущемлении прав оппозиционеров и так далее. Как вы думаете, Европа образумилась?

-Полагаю, что поздравление Шарля Мишеля в связи с убедительной победой Ильхама Алиева на президентских выборах носило скорей личностный характер, чем выражение отношения Евросоюза, который он формально возглавляет. Нахождение Шарля Мишеля на посту президента Совета Евросоюза завершается осенью текущего года и его переизбрание действующими правилами и процедурами не предполагается. Никаких общих заявлений от имени Евросоюза не ожидается, так как Азербайджан не является членом ЕС, и эта организация не мониторила наши выборы. Что же касается отдельных стран и европейских организаций, то и их заявления не следует воспринимать как коллективную позицию Евросоюза.

-Шарль Мишель не просто позвонил президенту Азербайджана. Есть какие-то определенные интересы. Чего же хочет Брюссель от Азербайджана, помимо поставок газа в европейские страны?

-Шарль Мишель — опытный политик. До избрания на высокий пост в Евросоюзе, он длительное время возглавлял правительство Бельгии. Полагаю, что на той или иной позиции Шарль Мишель еще длительное время останется влиятельным европейским политиком. Ответственные и стратегически мыслящие персоны в Европе отдают себе отчет в значении Азербайджана не только в качестве поставщика нефти и газа, хотя в условиях обрыва энергетических связей с традиционным поставщиком в лице России, наши углеводородные ресурсы позволили стабилизировать ситуацию на рынке, диверсифицировать его. Азербайджан является одной из немногих мусульманских стран, утвердивших и развивающих светскую, современную модель государства и общества. Азербайджану отводится важная роль в реализации так называемого «среднего коридора» для транспортировки товаров между Китаем и Европой. Азербайджан граничит с Ираном и Россией, рассматриваемых в качестве источников повышенной опасности для всего западного мира. Помимо этого Азербайджан является самым крупным потребительским рынком на Южном Кавказе, располагает значительными финансовыми ресурсами и существенным влиянием в таких организациях как Движение Неприсоединения, ОИС, ОТГ и др.

— Как вы считаете, какова вероятность возврата мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном на западную площадку? Наверняка, звонок Мишеля был неспроста…

— Шарль Мишель сделал такое предложение в телефонном разговоре и президент Ильхам Алиев позитивно откликнулся на него. Ведь переговорный процесс при посредничестве Шарля Мишеля динамично продвигался вперед до того времени, как в него непрошено, из-за своих амбиций вторгся президент Франции Макрон. Очевидно, что при согласии премьер-министра Армении Пашиняна встречи в Брюсселе с участием Шарля Мишеля могут возобновиться, и это может подтолкнуть забуксовавший процесс мирного армяно-азербайджанского урегулирования.

-В этом контексте нельзя исключать фактор России. Азербайджан готов к миру на любой площадке, но внешние силы рассматривают решение проблемы через призму собственных интересов… Так где же будет решен вопрос: на Востоке или на Западе?

-Для Баку это не принципиально. Важно, чтобы урегулирование базировалось на международном праве и без навязывания кого-либо в протекторы (покровители, верховные арбитры, а по-простому в «разборщики»). Содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией нельзя навязывать, а деликатно предлагать. Когда оно отвечает интересам сторон, Восток или Запад не имеет особенного значения.