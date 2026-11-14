«Мы больше не будем поставлять [Украине] оружие и боеприпасы со складов болгарской армии», — заявил на полях саммита Евросоюза в Дублине премьер-министр Болгарии Румен Радев. Помимо этого София прекратит финансовую поддержку Киеву, но «готова обсудить механизмы» в рамках гуманитарной и медицинской помощи, а также восстановления электроснабжения в Украине, приводит слова Радева БТА.

Премьер-министр объяснил отказ от финансовой помощи недостатком нужных резервов у Болгарии, а прекращение военных поставок — изменением характера боевых действий между украинской и российской армиями. В начале войны ВСУ испытывали потребность в вооружении советского образца, болгарская сторона могла здесь помочь Киеву и делала это, но к 2026 году главным оружием войны стали беспилотники, подчеркнул Радев. Болгария поддерживает усилия по прекращению огня в Украине и выступает против позиции «мира с позиции силы», добавил глава правительства.

Военная помощь от Болгарии сыграла важную роль в первые месяцы полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. София в 2022–2023 годах отправила обороняющимся ресурсов на сумму около $2,2 млрд. Болгарские поставки примерно на 40% закрывали потребности Киева в дизельном топливе и на 35% — в снарядах советских калибров. Содействие проевропейских центристских правительств в Софии дало возможность украинским силам продержаться в напряженный период, пока западные поставки набирали обороты, отмечал Politico.

Однако оказание помощи Киеву совпало в Болгарии с периодом внутриполитической нестабильности, когда в балканской республике из-за правительственных кризисов восемь раз за пять лет проводили парламентские выборы. В итоге на очередном голосовании в апреле 2026 года победила левая партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Радева. Он стал первым за долгое время премьер-министром, сформировавшим правительство на основе абсолютного большинства в Народном собрании. Союзница Радева Илияна Йотова 1 ноября выиграла в Болгарии и президентские выборы.

Радев изначально позиционировал себя как сторонника мирного урегулирования в Украине, переговоров с Россией и сворачивания военной помощи Киеву. При этом политик осенью начал признавать, что гибридные операции Кремля в Европе наносят урон и его стране. «У нас нет веских и однозначных доказательств, чтобы выдвигать обвинения против какой-либо из сторон, но […] логика подсказывает, что этот исход выгоден Российской Федерации», — сказал Радев московскому послу после нападений БПЛА на грузовые суда в 13 октября в территориальных водах Болгарии. (themoscowtimes.com)