Международная федерация хоккея на льду (IIHF) подала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных команд к международным соревнованиям. Об этом сообщает DW со ссылкой на издания The Athletics и TSN.

Как сообщается, иск основан на том, что двое из трех членов арбитражного суда CAS, принявшего решение о допуске российских спортсменов, не раскрыли информацию о деловых связях с Россией. Ранее СМИ сообщали, что они ездили в Россию на конференции. Когда будет рассмотрена апелляция, не сообщается.

30 октября CAS допустил российские сборные к соревнованиям в сезоне 2026/27 годов, удовлетворив апелляцию Федерации хоккея России на решение IIHF об их недопуске в связи с российским вторжением в Украину. Международная федерация хоккея выразила несогласие с этим решением, но начала его исполнять — в частности было объявлено о возвращении российских сборных на юниорские чемпионаты мира.

Целый ряд национальных федераций хоккея, однако, заявил, что из сборные в случае допуска российских команд не будут с ними играть. Речь идёт о Дании, Латвии, Норвегии, Финляндии, Чехии и Швеции. Некоторые страны, в том числе Канада и Чехия, где пройдут юниорские чемпионаты, заявили, что не выдадут российским спортсменам визы. В Финляндии, Норвегии и Эстонии визовые запреты ужесточили и формально, распространив их на российских спортсменов.