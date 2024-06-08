Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине.
Как сообщает #, первыми в турнире примут участие баскетболисты-мужчины.
Азербайджанская команда встретится с Арменией.
Первая игра женской сборной состоится против Мальты.
Турнир завершится 9 июня.
8 июня
Мужчины
11:30. Азербайджан — Армения
16:10. Азербайджан — Косово
19:40. Кипр — Азербайджан
23:45. Азербайджан — Албания
Женщины
17:50. Азербайджан — Мальта
23:20. Азербайджан — Люксембург