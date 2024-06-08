Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине.

Как сообщает #, первыми в турнире примут участие баскетболисты-мужчины.

Азербайджанская команда встретится с Арменией.

Первая игра женской сборной состоится против Мальты.

Турнир завершится 9 июня.

8 июня

Мужчины

11:30. Азербайджан — Армения

16:10. Азербайджан — Косово

19:40. Кипр — Азербайджан

23:45. Азербайджан — Албания

Женщины

17:50. Азербайджан — Мальта

23:20. Азербайджан — Люксембург