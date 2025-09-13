В полуфинале чемпионата Европы по баскетболу 2025 года (EuroBasket 2025) в Риге сборная Турции обыграла Грецию со счетом 94:68 и вышла в финал.

Сборная Турции впервые за 24 года вышла в финал самого престижного европейского турнира. 14 сентября, в воскресенье, сборная Турции встретится в финале с Германией.

Турция начала матч с жесткой защитой и за первые 2 минуты набрала 7 очков подряд. На броски с дальней дистанции Дори, набравшего очки Греции, национальная сборная ответила двойками Эрджана Османи, увеличив разницу в счете до двузначной цифры на 8-й минуте: 22-10. Сборная Турции завершила первую четверть период с преимуществом 26-16, при этом Османи набрал 14 очков.

В начале второго периода Греция немного пришла в себя, но не смогла противостоять давлению Турции. Хорошо воспользовавшись последовательными потерями мяча со стороны Греции, сборная Турции забила несколько мячей из-под кольца и с 3-очковой линии и к 18-й минуте увеличила разрыв до 21 очка: 45-24. Сборная Турции ушла на перерыв с преимуществом 18 очков — 49-31.

Сборная Турции также эффективно начала вторую половину матча и благодаря организованным атакам к 26-й минуте увеличила разрыв до 26 очков: 64-38. В оставшейся части матча Греция благодаря очкам Слоукаса сократила разрыв до 21 очка. Турция вышла в заключительную четверть с преимуществом 72-51.

В последней четверти Турции, демонстрируя уверенную игру увеличивала разрыв. В итоге победив Грецию со счетом 94-68, во второй раз вышла в финал чемпионата Европы. Соперником Турции в финале Евро-2025 будет сборная Германии. (Агентство Анадолу)