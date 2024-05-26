Хоккеисты сборной Швейцарии одержали победу над сборной Канады в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

Основное время закончилось вничью, овертайм оказался безрезультатным, а в серии булитв победу одержала Швейцария. Итог матча 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в ее пользу.

В финале сборная Швейцарии встретится с Чехией, которая ранее обыграла Швецию со счетом 7:3 (2:2, 3:1, 2:0).

Отметим, что действующим чемпионом мира является Канада.

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.