Российский рынок труда, похоже, начинает возвращаться к реальности, от которой ещё недавно пытались дистанцироваться громкими заявлениями о переориентации миграционных потоков. Москва активно искала альтернативу традиционным поставщикам рабочей силы из Центральной Азии, делая ставку на Индию, привлекая индийских граждан на строительные площадки, промышленные предприятия и в сферу услуг. Однако свежая статистика показывает: несмотря на политические и экономические эксперименты, главным источником иностранной рабочей силы для России остаётся Узбекистан. По данным ТАСС, за январь–сентябрь 2026 года граждане этой страны совершили 1 535 026 въездов в Россию, указав трудоустройство целью поездки. Следом идут Таджикистан с 665 892 въездами и Кыргызстан с 289 061. Индийский показатель составил 38 816 въездов. Разница настолько существенная, что любые разговоры о скорой замене центральноазиатского трудового ресурса индийским выглядят преждевременными.

Ещё недавно в российском информационном пространстве активно продвигалась идея масштабного привлечения работников из Индии. После ухудшения миграционного климата для выходцев из бывших советских республик российские работодатели и представители власти начали искать новые кадровые резервы. Индия представлялась особенно привлекательным вариантом: огромное население, молодая рабочая сила, заинтересованность в зарубежных контрактах и возможность заключать долгосрочные трудовые соглашения. В этой логике индийские рабочие должны были стать своеобразной альтернативой привычной миграционной модели, а сама Россия — продемонстрировать, что её экономика способна обходиться без прежней зависимости от Центральной Азии. Но между политическим желанием изменить географию трудовой миграции и реальной способностью экономики принять миллионы работников существует огромная разница.

Сам индийский проект нельзя назвать полностью провальным. Россия действительно увеличила привлечение граждан Индии. По данным Reuters, количество разрешений на работу для индийцев выросло примерно с 5 тысяч в 2021 году до почти 72 тысяч в 2025-м. В июне 2026 года Сбербанк вновь выступил за расширение привлечения индийских работников, указывая на острую нехватку кадров в строительстве. По оценкам, российской экономике не хватает как минимум 2,3 миллиона работников, а строительной отрасли к 2030 году потребуется дополнительно около 789 тысяч человек. Однако одно дело — увеличить количество разрешений и квот, другое — сформировать устойчивый миграционный канал, способный обеспечить предприятия необходимыми людьми в нужном количестве.

Именно здесь и обнаруживается главное противоречие российской миграционной политики. Индийские рабочие могут быть востребованы на отдельных крупных предприятиях, строительных объектах и промышленных площадках, но массовый рынок труда требует не только желания приехать на заработки. Нужны развитые механизмы трудоустройства, языковая адаптация, логистика, инфраструктура размещения, посреднические организации и готовность работодателей нести дополнительные расходы. Для многих российских предприятий привычная система привлечения работников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана уже давно встроена в производственные процессы. Работодатели знают, где искать людей, как организовать набор, какие существуют каналы перевозки и оформления документов. Перестроить эту систему по политическому решению значительно сложнее, чем объявить о новом миграционном направлении.

Есть и другой аспект, который российская публичная риторика предпочитает обходить стороной. Центральная Азия десятилетиями обеспечивала российскую экономику рабочими руками, причём не только в строительстве. Выходцы из региона работают в коммунальном хозяйстве, транспорте, торговле, складской логистике, сельском хозяйстве, обслуживании жилого фонда и десятках других отраслей. Их труд давно стал частью повседневной экономической инфраструктуры российских городов. Можно сколько угодно обсуждать культурную близость, языковые различия и политические предпочтения, но экономика оценивает рабочую силу прежде всего по способности закрывать конкретные вакансии. И здесь привычные миграционные направления пока сохраняют огромное преимущество.

Особенно показательно, что на фоне разговоров о необходимости диверсификации трудовых ресурсов Узбекистан не просто сохраняет лидерство, но продолжает оставаться главным поставщиком иностранных работников. Правда, нынешние цифры одновременно свидетельствуют и о постепенном изменении миграционной географии. За девять месяцев 2025 года граждане Узбекистана совершили 1 771 406 въездов с целью работы, тогда как за аналогичный период 2026 года — 1 535 026. Сокращение составляет примерно 13,3%. Следовательно, речь идёт не о безусловном возвращении прежнего миграционного потока в полном объёме, а о сохранении доминирующего положения Центральной Азии на фоне сокращения трудовых въездов.

Причины этого процесса выходят далеко за пределы российских миграционных законов. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан постепенно расширяют географию трудоустройства своих граждан. Турция, Южная Корея, государства Персидского залива и европейские рынки становятся альтернативными направлениями. Для трудового мигранта важны не только размер заработка, но и условия проживания, отношение работодателя, безопасность, возможность регулярно отправлять деньги семье и отсутствие постоянного риска оказаться объектом произвольных проверок. Поэтому Россия уже не может воспринимать Центральную Азию как неисчерпаемый кадровый резерв, который автоматически будет восполнять любые потери рабочей силы.

Нельзя игнорировать и последствия ужесточения миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Усиление проверок, ограничения, антимигрантская риторика и многочисленные случаи дискриминационного отношения сформировали дополнительную неопределённость для выходцев из Центральной Азии. Исследователи Carnegie Endowment обращают внимание на то, что российский рынок труда столкнулся с противоречием: стране одновременно необходимы иностранные работники и усиливается политическое давление на традиционные миграционные сообщества. В результате Москва пытается менять национальный состав миграции, рассчитывая, что новая география автоматически уменьшит социальную напряжённость. Но смена паспорта работника сама по себе не решает ни проблему кадрового дефицита, ни проблему общественного отношения к мигрантам.

В этой ситуации Узбекистан получает определённый экономический и переговорный ресурс. Трудовая миграция — это не только перемещение людей, но и денежные переводы, занятость населения, семейные доходы и взаимозависимость национальных экономик. Для Ташкента российское направление по-прежнему имеет большое значение, однако заинтересованность в нём не означает отсутствия альтернатив. Узбекистан постепенно выстраивает отношения с другими рынками труда, а значит, российским работодателям придётся конкурировать за работников не только зарплатами, но и условиями труда. Это уже совершенно другая модель отношений, в которой мигрант не просто ищет любую возможность заработать, а постепенно получает возможность выбирать между несколькими направлениями.

Для Москвы нынешняя статистика становится своеобразным напоминанием о пределах политического конструирования экономики. Нельзя одновременно демонстрировать недоверие к традиционным миграционным партнёрам, усложнять их пребывание в стране, рассчитывать на быстрое замещение индийскими работниками и при этом ожидать, что многомиллионный рынок труда перестроится без последствий. Индийское направление может развиваться, Китай и другие азиатские государства также могут стать дополнительными источниками кадров, но Центральная Азия пока остаётся фундаментальной частью российской трудовой миграционной системы. И чем дольше политические лозунги будут расходиться с потребностями предприятий, тем очевиднее будет становиться эта зависимость.

В конечном счёте российская экономика сталкивается не столько с вопросом национальности работников, сколько с проблемой собственной демографии, нехватки трудовых ресурсов и противоречивой миграционной стратегии. Индийский эксперимент показал, что расширить географию привлечения иностранной рабочей силы возможно, но заменить сложившиеся десятилетиями миграционные связи гораздо труднее. Узбекистанцы, таджикистанцы и кыргызстанцы продолжают занимать ключевые позиции на российском рынке труда, несмотря на все политические дискуссии последних лет. Получается весьма характерная ситуация: пока одни рассуждают о том, кто должен приезжать в Россию на заработки, экономика продолжает пользоваться услугами тех, кто уже давно стал её неотъемлемой частью. И никакая новая миграционная концепция не отменит простого правила: рабочие места можно объявить открытыми для кого угодно, но заполнить их способны только те, кто действительно готов и может приехать.

Автор

Агиль Гахраманов